Galatasaray - Akhisarspor yarı final rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Kupası yarı finalin ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmişti. Her iki takımda finale çıkmak için tüm kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray - Akhisarspor maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nın yarı final rövanş maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, evinde Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'u konuk edecek. Galatasaray deplasmanda aldığı 2-1 galibiyeti ile avantajlı durumda. Her iki takımda finale çıkmak için tüm kozlarını paylaşacak.

Türk Telekom Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma 18 Nisan Çarşamba (yarın) saat 20:30'da başlayacak. Maçı Barış Şimşek yönetecekken, yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşma canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Galatasaray: Sinan Gümüş (6), Bafetimbi Gomis (3), Yasin Öztekin (3)

Akhisarspor: Ioan Hora (4), Muğdat Çelik (3), Eray Ataseven (2)