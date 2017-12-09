Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Galatasaray Akhisarspor maçı muhtemel 11'lerini sizler için hazırladık. Diğer yandan Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY MORAL PEŞİNDE
Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.
Galatasaray'da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici'nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci'nin de oynaması beklenmiyor.
Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon ve Badou Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
AKHİSARSPOR GALİBİYET İSTİYOR
Süper Lig'de en son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor ise çıkış peşinde...
Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra daha sonraki 6 müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenilen Ege temsilcisi, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldıktan sonra Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta sadece 3 puan alabildi. Ege temsilcisi, 15. haftaya 19 puan ve averajla 9. sırada girdi.
Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Serginho ile Daniel Larsson maçta forma giyemeyecek. Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
GALATASARAY - AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Olcan Adın, Sissoko, Soner Aydoğdu, Barbosa, Emnes, Henrique
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.