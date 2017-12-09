Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Galatasaray Akhisarspor maçı muhtemel 11'lerini sizler için hazırladık. Diğer yandan Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY MORAL PEŞİNDE

Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici'nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci'nin de oynaması beklenmiyor.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon ve Badou Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AKHİSARSPOR GALİBİYET İSTİYOR

Süper Lig'de en son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor ise çıkış peşinde...

Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra daha sonraki 6 müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenilen Ege temsilcisi, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldıktan sonra Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta sadece 3 puan alabildi. Ege temsilcisi, 15. haftaya 19 puan ve averajla 9. sırada girdi.

Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Serginho ile Daniel Larsson maçta forma giyemeyecek. Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

GALATASARAY - AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Olcan Adın, Sissoko, Soner Aydoğdu, Barbosa, Emnes, Henrique

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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