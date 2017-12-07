Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Bir önceki hafta Beşiktaş derbisinden aldığı 3-0'lık mağlubiyetle eleştirilerin odağı olan Galatasaray'da tek hedef sahasında Akhisarspor'u mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürmek. Peki, Galatasaray-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Galatasaray-Akhisarspor maçı hakkında merak edilen her şey...

GALATASARAY-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapan Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyet karşısında eleştirilerin odağı oldu. Liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Sarı-Kırmızılılar, bu hafta oynayacağı Akhisarspor karşısından galibiyetle ayrılarak 3 panı cebine koymak istiyor. Galatasaray-Akhisarspor maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümiz Öztürk düdük çalacak. BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf yapacak.

GALATASARAY-AKHİSARSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Kategori 1: 400 TL

Kategori 2: 350 TL

Kategori 3: 300 TL

Kategori 4: 300 TL

Kategori 5: 250 TL

Kategori 6: 175 TL

Kategori 7: 130 TL

Kategori 8: 100 TL

Kategori 9: 80 TL

Kategori 10: 65 TL

Kategori 11: 55 TL

Kategori 12 Misafir: 55 TL

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