Bir Galatasaray taraftarı, Beşiktaş forması giyen eşiyle birlikte maça geldi. Fanatiklerin tepkisi üzerine, güvenlikçiler bayanın formasını çıkarttırdı. Geçen sezon Antalya’da 10 yaşındaki Yiğit’in forması ters giydirilince, Galatasaray miniği TT Stadı’nda misafir etmişti. Başakşehir-Trabzon maçında da Bordo-Mavili küçük bir taraftar benzer çirkinlikle karşılaşmıştı. Beşiktaş-Leipzig maçına Galatasaray formasıyla gelen taraftarların da forması çıkartılmıştı.

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