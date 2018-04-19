Galatasaray adına bu faciayı şu şekilde özetlemek gerekir:
- “Fatih Terim dün forma verdiği futbolcularına belli ki fazla güvendi. Hatta gereğinden çok daha fazla güvendi.”
Sonuçta ne oldu? Güvendiği dağlara karlar yağdı. Büyük bir rotasyon sonucu şans bulan Galatasaraylı futbolcuların tamamını yakını dün berbat bir görüntü ortaya koydu. Şu kadarını söyleyeyim. İlk yarı bittiğinde “Terim acaba kaç oyuncu değiştirir” şeklinde kafalarda bir soru işareti vardı. Hemen her oyuncu başlı başına son derece kötüydü. Terim, “Bu rezilliği yine bu futbolcular düzeltecek” dercesine uzun süre direndi. Ama ve lakin, dün sahaya çıkan futbolcuların önemli bölümü “Biz bu takımın oyuncusu değiliz” şeklinde adeta bangır bangır bağırdı. Galatasaray etkisiz ve çaresiz bir haldeydi. Ortada kara bir tablo vardı. Goller ve tehlikeler göz göre göre geldi. Galatasaray’ın elle tutulacak tek bir tarafı bile yoktu. Akhisar her hızlı atakta tehlike yaratmayı bildi. Maçın ilk dakikalarında neyin ne olacağı belliydi. Galatasaray pas yapamıyordu. Atağa kalkamıyordu. Tehlike yaratamıyordu. Çok dağınık bir görüntüsü vardı. Savunma inanılmaz aksıyordu. Göbekte Ahmet Çalık ve Maicon çok ağır kalıyordu. Latovlevici ise ayakta duramıyordu. Bu oyuncu için özel bir paragraf açalım. Dün resmen koridor oldu. Tabii ki önünde oynayan Yasin’den gerekli yardımı görememesi de bu rezillikte önemli etkendi. Orta saha sanki çok mu farklıydı! Neydi o Tolga’nın görüntüsü? Berbattı. Keza Sinan ve Yasin de feci şekilde döküldü. Bu iki oyuncu artık fazla sızlanmasın. İnsan biraz gayret eder. Çalışır. Ama nerede! Sahada dolaştılar. Keza Fernando da etkisiz eleman gibiydi. Kabul etmek gerekir, Galatasaray adına bu yenilgi, bu hüsran, normal ötesi bir hüsrandır. Büyük bir faciadır. Böylesine isteksizlik, yetersizlik ve çaresizlik, kabul edilebilecek bir durum değildir. Ayıptır... Gerekli fatura acilen kesilmelidir. Zaten dünkü oyuncuların önemli bölümü Galatasaray formasını bir daha rüyasında görür. Akhisar’ı ise yürekten kutlamak gerekir. Helal olsun... Derslerine müthiş çalışmışlar. Sakin ve akıllı oynadılar. Atağa hızlı kalktılar. Galatasaray’ın çizgi savunması karşısında ayağa paslarla çok sayıda tehlike yarattılar. Biraz daha dikkatli olsalardı, çok farklı bir skora ulaşmaları işten bile değildi.
OKAN BURUK
Dünkü eserin mimarıydı.
TERİM ÇOK GÜVENDİ
Rotasyon elbette ki gerekliydi. Ama dozajı fazla kaçtı.
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