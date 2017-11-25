Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 13. hafta karşılaşmasında geçtiğimiz hafta Başakşehir'e kaybetmesine rağmen liderliğini averajla sürdüren Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçı heyecanla bekleyen futbolseverler, "Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?" diye araştırıyor. Peki Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir'e 5-1 kaybetmişti. Ağır bir yenilgi alan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırmadı ve 13. haftaya da lider olarak başlıyor. Karşılaşmayı kazanarak liderliği kaybetmek istemeyen Galatasaray, bu akşam saat 19:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 12 haftada 17 puan topladı ve 10. sırada yer edindi. Safet Susic'in öğrencileri, Galatasaray'a karşı puan kazanarak ilk 10 sıradan geri düşmemeyi hedefliyor.
Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı karşılaşmada Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yardımcılık yapacak. Saat 19:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1'den izlenebilecek.
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Alanya'da da rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 3 defa gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti taraftarına ve camiaya unutturmak isteyen Galatasaray'da hedef Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı alacağı galibiyetle birlikte gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine de moralli ve kayıpsız gitmek istiyor.
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, gol yollarında gösterdikleri etkili performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakip filelere attığı 27 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 25 golle Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşıyor. Galatasaray'da Gomis, rakip filelere gönderdiği 12 gol ile takımını sırtlarken, gol krallığında da lider konumda bulunuyor.
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