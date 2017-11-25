Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 13. hafta karşılaşmasında geçtiğimiz hafta Başakşehir'e kaybetmesine rağmen liderliğini averajla sürdüren Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçı heyecanla bekleyen futbolseverler, "Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?" diye araştırıyor. Peki Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

GALATASARAY - ALANYASPOR

Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir'e 5-1 kaybetmişti. Ağır bir yenilgi alan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırmadı ve 13. haftaya da lider olarak başlıyor. Karşılaşmayı kazanarak liderliği kaybetmek istemeyen Galatasaray, bu akşam saat 19:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 12 haftada 17 puan topladı ve 10. sırada yer edindi. Safet Susic'in öğrencileri, Galatasaray'a karşı puan kazanarak ilk 10 sıradan geri düşmemeyi hedefliyor.

Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı karşılaşmada Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yardımcılık yapacak. Saat 19:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1'den izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Galatasaray, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

İki takım şimdiye kadar 3 kere karşılaştı. Biri hazırlık maçı olmak üzere Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.

Alanyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Alanyaspor, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 10 gördü.

Galatatasaray, ligde geçen 12 haftada 26 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer alıyor.

Alanyaspor, ligde geçen 12 haftada 17 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

İki takımın ligde oynadığı iki maçta, toplam 11 gol oldu.

Galatasaray'ın ligde oynadığı son maç 5-1'lik skorlarla sonlandı. Galatasaray, geçtiğimiz sezon evinde Alanyaspor ile oynadığı maç da 5-1 bitmişti.

Galatasaray'da en golcü oyuncu konumunda attığı 12 golle Bafetimbi Gomis bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor'da en golcü oyuncu konumunda attığı 9 golle Vagner Love bulunuyor.

Galatasaray'da Fernando ve Feghouli cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love sakat olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

MAİCON VE NDİAYE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.

3. RANDEVU

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Alanya'da da rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 3 defa gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY, DERBİYE MORALLİ GİTMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti taraftarına ve camiaya unutturmak isteyen Galatasaray'da hedef Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı alacağı galibiyetle birlikte gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine de moralli ve kayıpsız gitmek istiyor.

EN GOLCÜ TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, gol yollarında gösterdikleri etkili performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakip filelere attığı 27 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 25 golle Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşıyor. Galatasaray'da Gomis, rakip filelere gönderdiği 12 gol ile takımını sırtlarken, gol krallığında da lider konumda bulunuyor.

galatasaray

alanyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

hangi kanalda

saat kaçta?

Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda

Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta