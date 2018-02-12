Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın finali, Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı. Dün haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetmesiyle zirve yolu açılan Galatasaray, 16. haftada bıraktığı liderliği farklı galibiyetle devraldı!

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray'da cezası bulunan Fernando Muslera'nın yerine kalede Cedric Carrasso yer aldı. Fatih Terim, Mariano'yu kulübeye çekerken sağ bekte Martin Linnes görev aldı.





Galatasaray - Antalyaspor













































































































Galatasaray - Antalyaspor

Maça coşkulu başlayan Galatasaray, 14. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında topu önünde bulan Garry Rodrigues'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza alanında Bafetimbi Gomis'in önünde kaldı. Fransız yıldız altıpas önünde bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda topu sağ köşede ağlarla buluşturdu.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Sarı-kırmızılılar, bu golden sadece 6 dakika sonra farkı yine Rodrigues-Gomis ikilisiyle 2'ye çıkardı: Kendi yarı alanında topu kapan Garry Rodrigues hızla rakip kaleye ilerledi ve ceza yayına gelmeden pasını pozisyonu iyi takip eden Bafetimbi Gomis'e aktardı. Tecrübeli golcü bekletmeden kaleye gönderdiği şutuyla kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Garry Rodrigues bu asistle ligde oynadığı son 5 maçta doğrudan katkı sağladığı gol sayısını 5'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezon Gomis'e 4. asistini yaptı. Gomis ise ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Galatasaray, 37. dakikada bir gol daha buldu: Hızlı gelişen atakta Younes Belhanda'nın harika pasında topla buluşan Sofiane Feghouli, farkı 3'e çıkardı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇ! Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 17 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 15 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 13 lig maçında ise 12 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu golden sonra iki değişiklik birden yaptı. Musa Nizam ve Danilo oyundan çıkarken yerlerine Jevtovic ve Emre Güral dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0'lık sonuçla tamamlandı.

Galatasaray, ikinci yarıya da iyi başladı. 46. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla topla buluşan Bafetimbi Gomis'in rakibini ekarte ederek çekti şutu direkten döndü.

Antalyaspor, ilk golüne 59. dakikada yaklaştı: Maicon Marques'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Emre Güral'dan seken topu önünde bulan Milan Jevtovic'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

Maicon, 63. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Selçuk İnan, 71. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Selçuk'u oyundan çıkarken alkışladı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDEKİ 4. ZAFER Sarı-kırmızılılar, 18. haftada göreve gelen ve 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim'in yönetiminde 4. lig galibiyetini aldı. İmparator ile 5 lig maçı yapan Galatasaray, Göztepe, Kayserispor, Osmanlıspor ve Antalyaspor'u mağlup ederken tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında aldı.

Galatasaray, duraklama dakikalarında 10 kişi kaldı! Belhanda 90+2'nci dakikada Belhanda gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü. Faslı yıldız, Kasımpaşa maçında sahada olamayacak.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele ev sahibinin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 44'e yükseltirken Antalyaspor haftayı 21 puanla kapadı. Sarı-kırmızılılar, ligde önümüzdeki hafta Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kırmızı-beyazlılar ise Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖNCESİ "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SESLERİ

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulunurken, deplasman tribününde bulunan Antalyasporlu taraftarlar da bu tezahüratlara destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GALATASARAY: 3 - ANTALYASPOR: 0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Kısal, Mehmet Metin

GALATASARAY: Carrasso, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 71 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli (Dk. 79 Yasin Öztekin), Belhanda, Rodrigues (Dk. 82 Sinan Gümüş), Gomis

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Musa Nizam (Dk. 40 Emre Güral), Maicon (Dk. 78 Djourou), Charles, Hakan Özmert, Sakıb Aytaç, Danilo (Dk. 41 Jevtovic), Deniz Kadah

GOLLER: Dk. 14 ve 20 Gomis, Dk. 38 Feghouli (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Belhanda (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Jevtovic, Dk. 63 Maicon, Dk. 90+2 Hakan Özmert (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARININ DAKİKALARI

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şutta, savunmadan seken top ceza sahasında Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

20. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yarı sahasında Donk'tan aldığı topla ilerleyen Rodrigues, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına giren Gomis'i gördü. Gomis, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

38. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın soldan ortasında, arka direkte Feghouli kontrol ettiği topu yakın mesafeden yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 3-0

43. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ DAKİKALARI

46. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü.

50. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maicon'un şutunda top kaleci Carrasso'da kaldı.

59. dakikada Maicon'un sağdan yaptığı ortada altıpasın sol çaprazında topu kontrol eden Jevtovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

69. dakikada Gomis'in pasıyla soldan hareketlenen Nagatomo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen topu, kaleci Ferhat Kaplan son anda kornere attı.

Aynı dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Maicon'un yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

78. dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'dan döndü.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.