Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda ve sahada iki ayrı programda çalıştıkları belirtildi.

Salonda bireysel program dahilinde idman yapan oyuncuların, ardından sahada pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdikleri aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

ANTRENMANDA ÖZEL KONUK

Galatasaray takımının antrenmanını özel bir konuğun da takip ettiği duyuruldu. Kas hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Batuhan Karahan'ın çalışmayı saha kenarındaki tribünden ailesiyle izlediği ve Fatih Terim ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın kendisiyle yakından ilgilendiği ifade edildi. Batuhan Karahan'ın ayrıca, günün anısına takımla fotoğraf çektirdiği belirtildi.