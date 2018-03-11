Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de zirve yarışının daha da kızıştığı son haftalara lider giren Galatasaray, bu akşam oynayacağı Atiker Konyaspor maçına da 3 puan parolasıyla çıkıyor. Öte yandan Atiker Konyaspor'un yeni hocası Sergen Yalçın da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.
KONYASPOR'UN HASRETİ
Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.
GALATASARAY EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.
Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
MARİANO, FEGHOULİ VE FERNANDO CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.
GALATASARAY'IN SAHASINDA 18 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BULUNUYOR
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
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