Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de zirve yarışının daha da kızıştığı son haftalara lider giren Galatasaray, bu akşam oynayacağı Atiker Konyaspor maçına da 3 puan parolasıyla çıkıyor. Öte yandan Atiker Konyaspor'un yeni hocası Sergen Yalçın da iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Galatasaray 4-1 kazandı.

Galatasaray ve Konyaspor arasındaki son 10 maçta Atiker Konyaspor hiç kazanamadı. Galatasaray 8 galibiyet aldı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Konyaspor 33 kere karşılaştı. Bu maçların 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı.

Galatasaray, Konyaspor'la evinde oynadığı 16 maçta hiç yenilmedi.

Konyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray'da en golcü oyuncu konumunda attığı 24 golle Bafetimbi Gomis bulunuyor.

Konyaspor'da en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Nejc Skubic yer alıyor.

Galatasaray'da Cedric Carrasso, Eren Derdiyok ve Jason Denayer sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor'da ise cezalı Ali Turan ve sakat Petar Filipovic ile Mustapha Yatabare bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, ligde geçen 24 haftada topladığı 50 puan ile Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.

Atiker Konyaspor ise ligde geçen 24 haftada topladığı 21 puan ile 17. sırada yer alıyor.

KONYASPOR'UN HASRETİ

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

GALATASARAY EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

MARİANO, FEGHOULİ VE FERNANDO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

GALATASARAY'IN SAHASINDA 18 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BULUNUYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.