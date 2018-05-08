Galatasaray Odeabank, Emir ve Renfroe ile sayılar üretirken; Banvit ise Caloiaro, Vidmar ve Taylor ile cevap verdi. Böylece ilk bölüm 10-10'luk eşitlikle geçilirken, akabinde karşılıklı sayıların görüldüğü ilk çeyreğin sonunu iyi oynayan sarı kırmızılılar bu bölümü 25-21 önde geçti. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Galatasaray Odeabank, maçın 13'üncü dakikasında 33-25'lik skor avantajı yakaladı. Son 5 dakikaya girilirken Taylor ve Kulig'in skorer oyunuyla farkı azaltan Banvit, Thomas'ın basketiyle öne geçti: 36-35. 19'uncu dakikada ise Hardy ve Caloiaro'nun karşılıklı dış atış isabetleri görülürken, soyunma odasına da 44-44'lük eşitlikle girildi.
Dönüşte Banvit, Taylor'ın dış atış isabetiyle maça yeniden başlarken, konuk ekipte ise Hardy aynı şekilde cevap verdi. Karşılıklı basketlerle birlikte zevkli bir hal alan maçta 25'inci dakikayı Caloiaro'nun basketiyle 59-55 önde geçen Banvit, daha sonra Taylor'dan da katkı alınca son 26'ncı dakika sonrası 63-57'lik skor avantajını yakaldı. Farkı azaltan Galatasaray Odeabank'ın çabasına karşın Banvit kader çeyreğine 68-66 önde girdi. Final periyoduna ise her iki ekip de hızlı hücumlardan yakaladığı fırsatları değerlendirerek başladı. Ancak Banvit'in top kayıpları sonrası hücumdaki sayılarla ritim bulan Galatasaray Odeabank, 35'inci dakikayı 75-73 skor dezavantajıyla geçmesine karşın geriden geldi ve Hendrix'in basketiyle 77-75 öne geçti. Akabinde skor avantajını iyi değerlendiren sarı kırmızlılar maçı da 90-80 kazandı.
SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx) Serhat Büker (xx)
BANVİT: Adonis Thomas 3 (xx), Damian Kulig 9 (xxx), Angelo Caloiaro 27 (xxx), Gasper Vidmar 13 (xxx), Tony Taylor 17 (xxx), Andy Rautins 4 (xx), Erkin Şenel 6 (xx), Rıdvan Öncel 5 (xx), Can (?), Tolga (?)
GALATASARAY ODEABANK: Dwight Hardy 16 (xxx), Emir Preldzic 15 (xxx), Göksenin Köksal 13 (xxx), Alex Renfroe 22 (xxx), Richard Hendrix 9 (xx), Jordan Taylor 2 (x), Adas Juskevicius 13 (xxx), Mehmet Yağmur (x), Ege Arar (x), Caner Topaloğlu (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 21-25
İLK YARI: 44-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-66
5 FAUL ALAN: Dk. 39.25 Andy Rautins (Banvit)
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