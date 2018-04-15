Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran, haftanın açılış maçında Beşiktaş’ın kazanmasıyla puan cetvelinde 3. sıraya gerileyen Galatasaray, Medipol Başakşehir’i devirip kara bulutları dağıtmak için kenetlendi.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Türk Telekom Stadı’nda Başakşehir’i konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, rakibini yenip kalan 5 maçta ipleri eline geçirmenin hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca Florya’da büyük bir ciddiyet ve kazanma hırsıyla çalışan futbolcularının istekli görüntüsünden memnun olan teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Futbolcularından ilk dakikadan itibaren rakip üzerinde baskı kurmalarını isteyen İmparator’un, “Biz daha iyi bir takımız ve oynadığımız futbolla şampiyonluğu hak ediyoruz. Sizden isteğim 90 dakika boyunca şampiyon gibi oynamanız. Kazanıp direksiyonu ele alalım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘5-1’İ UNUTMAYIN’

Sezonun ilk yarısında oynanan Başakşehir yenilgisini de oyuncularına hatırlatan Terim, “5-1’lik skoru unutmayın... Rövanşı alarak, G.Birliği’ne yenilmemize rağmen bizi havaalanında coşkuyla karşılayan taraftarlarımızı sevindirin” diyerek galibiyet yemini ettirdi. İlk yarıdaki hezimeti unutmayan futbolcuların da rövanşı almak için oldukça hırslı oldukları bildirildi.

LINNES KADROYA ALINMADI

Medipol Başakşehir’le oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, dün kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sarı-Kırmızılılar’da hafif sakatlığı bulunan Martin Linnes’in kadroya alınmadığı bildirildi.

AVCI, TERİM'E KAYBETMEDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. 1999-2000 sezonundaki ilk maçta İstanbulspor’un başında olan Avcı, Terim’li G.Saray’la Ali Sami Yen’de 1-1 berabere kaldı. 2011-12 sezonundaki maçta ise Avcı’lı İstanbul BŞB, evinde G.Saray’ı Efe İnanç ve Webo’nun golleriyle 2-0 yenip 3 puan elde etti.