Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında olay!

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Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Canları sağ olsun. Burası benim yuvam. İstedikleri gibi ıslıklayabilirler. Sonuçta Allah biliyor, insanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Bazı şeyler bizde mezara kadar gider. Problem yok. Hiç üzülmedim.”