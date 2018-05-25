Galatasaray Başkan Adayı Ozan Korkut, Habertürk TV’de yayınlanan ve Emin Çağlar’ın sunduğu Gündem Spor’da seçim yarışını değerlendirdi. “Galatasaray günlük alınacak kararlarla idare edilebilecek bir yapıda değildir” diyen Korkut, şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray Kulübü bizler için bir histir. Gelinen noktada kuruluş misyonundan uzaklaşıldığını hissediyoruz. Bir aileyiz ve doğruları söyleyeceğiz. Koyduğumuz vizyonlar birleştirici ama realist olacak. Sıkıntıları sebep değil sonuç olarak görüyoruz. Burayı ancak tüm camianın katılımıyla tekrardan kalkındırabiliriz. Ben bir ekonomistim. ‘2 sene içerisinde tüm borçları kapatıp Galatasaray’ı artıya geçireceğiz’ şeklindeki söylemler bana inandırıcı gelmiyor. Nakit akışının detaylarına hakimiz. 10 senelik vizyonun ilk 3 senesinde bizden önceki yönetimlerin borcunu yönetebilir hale getireceğiz.”





‘ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI’



“Ortak düşünce yapısı göremedik. Bu aslında bir seçim değil, seçenek... Bir tarafta denenmiş hatalar var. O hatalara verilen reaksiyonlar var. İdareye değil yönetime talibiz. Ya aynı hataları yaparak farklı sonuçlar bekleyeceğiz, bu konuda Galatasaray’ın sağduyusuna çok inanıyorum ve güveniyorum. Ya da spora dönecek, katılımcı, şeffaf bir yönetim alternatifi sunan bir yönetim seçilecek. Kendi zenginliğimizle değer yapacağız. Ana gelirimiz futbol, ana giderimiz de futbol. Spordan değer yaratmalıyız.”