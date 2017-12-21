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Galatasaray'da Turgay Kıran, Mustafa Cengiz adaylıklarını açıklarken Haluk Ulusoy, Adnan Öztürk, Burak Elmas gibi isimlerin de koltuğa aday olacakları iddialar arasında. Dursun Özbek'in listesi ise belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı camiada 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde muhalif kanat zamanın dar olmasından yakınıyor.