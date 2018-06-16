Bitez mahallesinde bulunan bir bahçede taraftarlara bir araya geldi. Taraftarların bayramını kutlayan Başkan Cengiz, Süper Lig kupasını da yanında getirerek Galatasaraylılara sürpriz yaptı. Bodrum Galatasaray Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katılan Cengiz gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cengiz, Yuto Nagatomo ile anlaştıklarını belirterek, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İlgili teknik arkadaşlar bu konu ile ilgileniyor. Şu anda Zürih’den arayanlar, Cenevre’den arayanlar, Londra’dan arayanlar ve Fransa’dan arayanlar var. Medyada o kadar güzel hikayeler yazılıyor ki ben bile inanıyorum bazen. Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda transfer çalışmaları yaptığımızı ve olumlu şekilde sonuçlanacağına inşallah emin olabilirsiniz. Yuto Nagatomo anlaştık diyorum. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacağına inanıyoruz. Önemli olan sahada mücadele diyorum. Ne çilek, ne baklava ne de kaymak önemli. Önemli olan yemeğin kaliteli olması. Galatasaray hep hak ederek kazansın” ifadelerini kullandı.
UEFA İLK KEZ YAPTI
UEFA ile anlaştıklarını da sözlerine ekleyen Cengiz, “UEFA yaptırımları ile ilgili olarak her şeyi konuştum. UEFA yapılandırma anlaşması yaptı. Bunun bir tanesi Ünal başkanım zamanındaydı. Şimdiye kadar bir takım ile 2 kez üst üste yapılandırma anlaşması ilk kez yapıldı” dedi.
Bu sezon 78 milyon Euro'luk harcama yapabileceklerini söyleyen Cengiz, “Bir önceki yönetimimize 1 + 1 yasağı gelmişti. Hem de 65 bin Euro transfer harcama yasağı gelmişti. O zaman o yasağı aştık ve tutturamadık. Bize bu sene verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 milyon Euro geliriniz olursa 78 milyon Euro maksimum harcaya bilirsiniz demek. Bu da 65 milyon Euro'ya göre 13 milyon Euro’luk bir avantaj demek. UEFA bu konuda da bize bir iyilik yaptı. Bu durumda bir vesile ile katkısı da TFF’nin var. TFF'ye teşekkür ediyorum, onların da katkısı var. Pek alışık bir şey değildir TFF'ye teşekkür etmek ama biz yiğidi öldür ama hakkını inkar etme noktasındayız. Bizim genlerimizde vefa ve teşekkür vardır” şeklinde konuştu.
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