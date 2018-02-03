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Futbol

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer dönemini ve takımı değerlendirdi

03.02.2018 - 11:54 | Güncelleme:

  • 1 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer itirafı
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    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Bursa'da DHA'ya açıklamalarda bulundu.

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  • 2 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer itirafı
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    Galatasaray'ın gidişatını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, şu an bir ivme yakaladıklarını belirtti. Değişimin her zaman iyi olduğuna işaret eden Başkan Cengiz şunları söyledi:

  • 3 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer itirafı
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    "Takımımızda istediğimiz amatör ruh. Sen profesyonelsin, ücretini alıyorsun, düzgün alamıyor olabilirsin şu anda o da var ama biz, terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden sporcular istiyoruz. Biz onlara profesyonelliğin gerekliliklerini yani maddi koşulları sağlamakla yükümlüyüz. 

     

  • 4 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer itirafı
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    Birçok sorun var maddi anlamda fakat taraftara şunu söyleyebilirim; biz oyuncularımızın gözlerinde o parıltıyı gördük. Fatih hocamızın gelişi bir ruh vermiş. Takımımız iyi bir ivme yakaladı, bizim amacımız bu ivmenin sürmesi. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir fakat önemli olan hedefe ulaşmak, maratonu 1'inci tamamlamak. Fatih hocamızın da bunu tamamlayacağına inanıyorum."

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  • 5 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer itirafı
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    "3 İŞ GÜNÜNDE KİMİ, NASIL GETİRECEKSİNİZ?"

    Ara transfer döneminde Galatasaray'ın sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere cevap veren Başkan Cengiz, bir programda sarf ettiği dünya yıldızlarının geleceği yönündeki sözlerine de açıklık getirerek şöyle konuştu:

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