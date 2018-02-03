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"DEVLET DE KAZANACAK, BİZ DE KAZANACAĞIZ"

"Özellikle Florya ve Riva'nın satışından elde edilecek hasılatın maksimize edilmesi için bir takım politikalar geliştirmeyi düşünüyoruz, devlet ile birlikte davranacağız. Biliyorsunuz devletin bu olaydan yüzde 20 geliri var. Devlet de kazanacak, biz de kazanacağız. Biz devlet ve milletin kazanmasından da çok mutlu oluruz çünkü Galatasaray da devlet ve milletin parçalarından birisidir.