GSYİAD'ın mazbata töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk futbolunu oluşturan büyük parçalar var. Beşiktaş da bu büyük parçalardan biri ve biz hafta sonu güzel bir maça çıkacağız."

"Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez. Son dakikaya kadar şampiyonluk kutlaması yapmam. İnşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz. Bunu temenni ederim."



ADNAN POLAT'LA İLGİLİ OLARAK

"Camianın birlik, beraberlik içerisinde, doğru ve düzgün parçaların bütünlük oluşturması için elimden geleni yapıyorum. Bütün başkanlarla görüştüm, onlar da sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm yurtta barış ve sükun diliyorum"

UEFA'YLA İLGİLİ DURUM...

"Bize herhangi bir talep gelmedi, sanırım yoğunluktan 11'ine kaldı. Her hafta düzenli olarak UEFA'ya bilgileri yolluyor ve güncelleme yapıyoruz. Özellikle taraftara teşekkür ediyorum, gerek loca gerek bilet gerek store satışları olsun. Bunlar, UEFA'nın ve dünyanın gözünden kaçmıyor"

UEFA'nın Galatasaray Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceği geçen günlerde açıklanmıştı.

Bu tarihte yapılacak toplantıdan sonra Galatasaray'ın önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı belli olacak.