Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi A Spor'a açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Ben çok sıkı bir taraftarım ama asla rakibe saygısızlık etmem. Fiziki anlamda bu şampiyonluk sevinçlerini yaşayamadım. Sevgili Abdurrahim yanımda müthiş sevinç yaşadı ama ben bir camiayı, bir ağırlığı temsil ediyorum."

"Taraftara, teknik heyete ve oyunculara, geçmiş yönetimlere teşekkür ediyorum."

"Tüm camiaların yöneticileri ve başkanları sözlerine dikkat etmeli. Kendinizi yüceltirken başkasını küçültmemelisiniz. Ben buna dikkat ediyorum. Taraftar beni seviyor çünkü yalan söylemiyorum. Samimi olmalıyız, samimiyeti hissettirmeliyiz."

"Oturup çalışamıyorum. Seçim bürosuna gidip faaliyette bulunamıyorum. Zamanım yok. Zaman yaratmaya çalışıyorum. Galatasaray çok dinamik bir yapı, her an mali durumlar, rakamlar değişiyor."

GALATASARAY'IN YENİ PROJESİ: TEKNOKENT

"Sadece İTÜ'de teknokent gibi yer arayan 13 bin şirket bulunuyor. Biz de gidip kendi üniversitemizden, Galatasaray Üniversitesi'nden rica ettik, teknokent için ev sahipliği yapacak. Teknokent projesi üniversitesiz gerçekleşmiyor, biz de imkanımız varken kendi üniversitemizde yapmak istiyoruz. Teknokent tamamlandığında Galatasaray'a yılda düzenli olarak 8 milyon Dolar gelir sağlayacak."

"Tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için 4 aydır çalışıyoruz. 310 milyon Dolar borç alacak farkından 280 milyon Dolar borç alacak farkına çektik, 4 ayda..."

"Türkiye'nin en güçlü scout ekibi bizde... En güçlü dataya sahibiz."

"360 milyon Euro'ya Neymar'ı alabilir miyiz? Alamayız belki ama yeni Neymarlar bulabiliriz."

"NAGATOMO VEDA ETMİŞ DEĞİL"

"Nagatomo, Galatasaray'a veda etmiş değil. Japon televizyonunda her hafta sonu Nagatomo'nun olduğu maçın bölümleri yayınlanıyor. Japon federasyonundan mektup alıyoruz. Bu bizim için bir onur kaynağı."

"TFF'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Biz UEFA'ya ilk gittiğimiz deseler ki, hiçbir transfer yapmayacaksınız biz onu da kabul ederdik. Çünkü bu rakamlarla UEFA'nın karşısına gittiğimiz zaman cezadan korkuyorduk. Bu arada kimse bilmez ama TFF'ye teşekkür edeyim. Bize destek verdiler."

"Ayrıca biz Ankara'nın da desteğini aldık, o yüzden devletimize de teşekkür ediyorum. Osman Aşkın Bak ile 2 gece boyunca oturup çalışma yaptık. Tüm Kulüpler Birliği için yapılmıştı ama bana kısmet oldu, son rötuşları benimle birlikte yapıldı."

"UEFA BİZİM DOĞRULUĞUMUZU GÖRDÜ"

"Yaptığımız çalışmaların ardından UEFA bizim doğruluğumuzu, samimiyetimizi, kanatlandığımızı gördüler. UEFA bize dedi ki; ilk defa bir kulüple bir anlaşma daha yapmak istediler. İlk olduk yani."

"UEFA BİZE ŞART KOYMADI"

"Ve ayrıca UEFA bize kesin şart koymadı. Yani bunları yapmak zorundasınız demedi, tartışılabilir pazarlık edilebilir dedi. Ama kusura bakmayın bunlar özel şeyler. Yazılı anlaşma yapmadık, söz verdik. Güvendiklerini söylediler bize. O yüzden söylemem doğru olmaz."

"BİZİ UEFA'YA ŞİKAYET ETMEK İÇİN MEKTUP YAZANLAR VARMIŞ"

"Biz yapmadık ama yapanlar varmış. Bizi şikayet etmek için UEFA'ya mektup yazanlar varmış. Biz diğer Türk kulüpler için uğraş verdik hatta UEFA da onlara söylemiş. Ancak bizi şikayet edip, ceza verin, bunlar bunu dedi, şöyle yaptı diyerek. Yakıştıramıyorum ben."