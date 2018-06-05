Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündem maddeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

"Umarım yarın UEFA'nın 4 yıllık anlaşmasını imzalamış oluruz. Biz sahada ölümüne ve terinin son damlasına kadar savaşacak bir takım oluşturmaya çalışacağız.

Değerini bulan herkesi satabiliriz. Taraftarımızı mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışacağız...

Benim olduğum dönemde Fenerbahçe ile hiç soğukluk olmadı. Beraber de maçı izledik ve en ufak negatif bir olay olmadı

Abdurrahim Albayrak transfer görüşmesindeydi. Görüşmeyi dişlerini sıkarak götürmüş, dişçideydi..."