Ankara Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) Galatasaraylılar Evi'nde düzenlediği iftar organizasyonunda, Mustafa Cengiz, dernek yöneticileri ve üyeler yer aldı.
Mustafa Cengiz, iftarın ardından yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Sıradan bir iftar yemeği konuşması yapmadığını katılımcıların tarihi bir ana şahitlik ettiğini belirten Cengiz, "İlk defa okullular ile alaylılar, Galatasaraylılar Birliği ile dernek bir araya geldi. Fiziki olarak da bu çatı altında bu ilk kez gerçekleşti. Bizi bölmeye ayrıştırmaya çalışanlara Ankara tokat gibi bir cevap veriyor." diye konuştu.
"Karıncanın hikayesi gibi belki finali göremeyiz ama onun yolunda ölürüz." ifadesini kullanan Cengiz, şöyle devam etti:
"Ankara'ya önemli bir projenin adımını atmak için geldik. Büyüklerimiz hep bir miras bıraktı ama biz değerlendiremedik. Gelecek kuşaklara kötü bir mali miras bırakmak istemiyoruz. 3,5 ay, 60-65 günlük süreçte çok defa Ankara'ya geldik. Mali sorunları çözmek için projelerimiz var. Spor salonu projemizde maçların dışında salon boş kalacaktı. Atıl bırakmamalıydık, biz de Teknokent Projesi'ni uygulamaya, silikon vadisi projesine karar verdik. Bunu hükümet ve üniversite ile yapacağız. Galatasaray Üniversitemiz de içinde olacaktır. Sayın Bakanımızla görüştük, tam destek vereceğini ifade etti. Mecidiyeköy'deki otelimizi de bu projeye dahil ettik. Geldiğimizden beri bir an, bir gün bile durmadık. Bir saat işime gitmedim. Kim Galatasaray Başkanı olacaksa da işe gitmemeli. Biz bu işi bitireceğiz Sayın Bakan da bugün bunun mührünü vurdu. Sancaktepe Projesi'ni de geliştirdik. Bizim 14 branşta 1453 sporcumuz var. Bin 200 dönümlük bu arazide bütün olimpik branşları bir araya toplayabileceğimiz bir alan. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüştük Bakanımız da Maliye Bakanımız da destek vereceklerini ifade ettiler."
UEFA yetkilileri ile görüşmek için yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini aktaran Cengiz, "Orada anlatacağız. UEFA'nın olumsuz tepkisi yok. Bizden açıklık, samimiyet ve doğruları söylememizi istediler. Her üçünü 3 ay boyunca kendilerine ispat ettik. Biz etkili bir sunum yaptık ki çok uzun süre bizi dinlediler ve inandılar. Çapraz sorular sordular ama biz her şeye hazırdık. Sunumu her duruma göre yeniden yaptık. Bu hafta Teknokent Projesi'ni anlattık. Çok şaşırdılar. Yarın da geldiğimiz son durum hakkında kendilerine bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü hakında 300'den fazla hukuk davası olduğunu ve futbolcu alacaklarıyla ilgili problemlerin bulunduğunu dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Öncelikle bonservis bedelerini, kredi borçlarını ödedik. Borcun yapılandırılması değil banka kredilerini yeniden yapılandırmaya gittik. Hukuki zemin hazırlanıyor. UEFA'ya '24 ay sonra denk bütçeye geliriz' dedik. Kriz ortamında dahil. İsraftan kaçındıkça, küçülmeden, nokta atışlarla, özellikle de futbolla doğru hamleler yaptıkça menajerlere çok para kaptırmadıkça Galatasaray, 2 yıldan önce de mali anlamda rahatlığa kavuşacaktır."
Konuşmaların ardından katılımcılar Mustafa Cengiz ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
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