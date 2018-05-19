Süper Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti! Başakşehir, Fenerbahçe'nin de şampiyonluk ihtimallerinin bulunduğu son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1-0'lık zaferle ayrıldı ve 21. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz maç sonunda açıklamalar yaptı. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu şampiyonluğu bütün camiaya hediye ediyorum demiyorum, bütün taraftara, bütün Galatasaraylılara bu şampiyonluğu hediye ediyorum."

"Başından beri hakkımızla mücadele ettiğimiz bir şampiyonluk aldık. 18 takımı ve özellikle son haftaya yarışı götüren 4 takımı kutluyorum. İnşallah Avrupa'da bu şampiyonlukları şampiyonluklarla taçlandıracağımıza inanıyorum."

"Biz, perde gerisinde elimizden geleni yaptık. Bütün eziyeti taraftarımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımız çekti. Türk futboluna ve Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum."

"Seçimi konuşmak istemiyorum. Ben tribündeki her taraftar gibi ateşli bir Galatasaray taraftarıyım. Bu makam, kutsal bir makamdır. İnşallah camianın teveccühü devam eder, sadece bunu söylüyorum."