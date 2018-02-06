Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli kongrede Dursun Özbek'i geride bırakarak 37. Galatasaray Başkanı olan Mustafa Cengiz, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında aralarında HTSPOR Yayın Koordinatörü Meriç Müldür'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Galatasaray'a başkan adayı olduğu süreçle ilgili konuşan Cengiz, "Ben hiçbir zaman 'Ben aday olayım' düşüncesine kapılmadım ama şartlar öyle bir gelişti ki en sonda bir tek ben kaldım. Bunu espri olarak söylüyorum tabii ki ama beni adaylığa Galatasaraylıalr itti. Yanlış gidişatın tepkisi ben oldum." ifadelerini kullandı.

MAYISTA SEÇİM VAR!

MAYIS AYINDAKİ SEÇİMDE ADAY!

Seçim öncesinde "Mayıs 2018'de Galatasaray tüzüğüne uygun vakitte seçime gideceğim" vaadinde bulunan Cengiz, "Mayıs ayında yapılacak seçimde kesinlikle adayım, benim hiçbir projem 3 aylı kolmaz. Bugün Fatih hoca ile mayıs ayını planlamak üzerine 2-3 saat konuştuk. Genel Kurul beni seçmezse saygı duyarım. Ben 'Enkaz' demiyorum ama önümüzdeki molozları temizlemeye çalışıyorum" diyerek mayıs ayında seçime gidileceğini ve aday olacağını açıkladı.

Amatör branşlarla ilgili konuşan Cengiz, "Amatör branşlardaki sorunlar iyice arttı. 13 çocuk düşünün, eve sadece biri ekmek getiriyor: Futbol. 12 çocuk onun ağzına bakıyor. Fenerbahçe mesela basketbolda çok başarılı. Sponsorlukları çok iyi. Biz de onu hedefliyoruz ve bunu başaracağız." yorumunda bulundu.

BADOU NDIAYE TRANSFERİ

"HATA OLABİLİR ANCAK HUKUKSUZLUK YOK"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e 16 milyon Euro bedelle transfer olan ve Galatasaray tarihindeki en büyük oyuncu satışı olan Badou Ndiaye'yle ilgili konuşan Cengiz, "Biz Ndiaye'yi satmayı hiç düşünmedik. Menajeri oyuncuyu öyle bir zehirledi ki. Bizden de satıştan %10 komisyon istedi. Biz isteklerinin hepsine hayır dedik. Ndiaye, 'kalmak ve bu takımla şampiyon olmak istiyorum' dedi. Bir gün önce bunu diyen Ndiaye, sonra 'gitmek istiyorum' dedi. Fatih Hoca, 'menajeri zehirlemiş' dedi. Antrenmanda isteksizlikler vs. Ndiaye işi öyle bir hale getirdi ki, oynamam dedi, büyük olaylar çıkarmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Cengiz ayrıca bonservis bedelinin ilk taksidinin bugün ödendiğini de "Satışın 9 milyon euroluk ilk taksidi bugün ödendi. Chedjou ve Dany'den dolayı transfer yasağımız var. 1 milyon Euro ödememiz gerekiyor. Sonra bir de sigorta borcu çıktı. Onu da ödedik. Transferin parası halbuki daha bugün geldi." sözleriyle vurguladı.

Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor'dan transferine ilişkin olarak açıklamalar da yapan Cengiz şunları söyledi:

Ndiaye'nin Osmanlıspor'dan transferinde hata olabilir, beceriksizlik olabilir ancak hukuksuz hiçbir şey yok. Bazen beklediğiniz maliyetten yüksek bir maliyet olabiliyor. Uzun süreçte ödenmesi gereken para daha kısa sürede ödenmiş.

TRANSFERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI!

CAVANDA, BELHANDA TRANSFERLERİ...

Younes Belhanda'nın transferine ilişkin iddiaları yanıtlayan Cengiz, "Belhanda'nın transferinde usulsüzlük var deniyor, böyle bir şey yok. Kendisi çok değerli bir oyuncu. Dün Sivasspor maçında oyuna girdi, oyunun rengi değişti." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Standard Liege takımına kiralanan Luis Pedro Cavanda'yla ilgili de konuşan Cengiz,"Cavanda transferinde Trabzonspor, bize resmen paket atmış. Oyuncu neredeyse bedavaya gelecek durumdaydı. 1.7 milyon euro fesih maddesi vardı, 1.8 milyon euro ödemişiz ve almışız. Ben burada bir hırsızlık var mı bilemem. Araştırmak lazım." açıklamasında bulundu.

WESLEY SNEIJDER'İN TRANSFERİNE İLİŞKİN

"SNEIJDER'İN GİTMEMESİ İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Bu yaz Galatasaray'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek Nice ekibine giden ve kariyerini El-Gharafa'da sürdüren Wesley Sneijder'le ilgili konuşan Cengiz, "Sneijder'in gitmemesi için çok mücadele ettim, ücretinde indirim yapmıştı. Dursun Özbek'e mesaj attım. Sneijder'i Igor Tudor istemedi. Sneijder de 'Tudor'la çalışacağıma 3,5 milyon Euro'yu yakarım' dedi." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'IN BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMASI

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanan Arda Turan'ın transferini değerlendiren Cengiz, "Bizim taraftar Arda'ya hem kızıyor hem gelmesini istiyor. Arada bir kopukluk oldu. Arda, altyapımızda yetişti, hizmeti var. Arda da taraftarı anlayışla karşılasın. Küfür hariç tabii." yorumunda bulundu.

DURSUN ÖZBEK VE MALİ DURUM...

"DURSUN ÖZBEK'İN GALATASARAY'A BORCU VAR"

Eski başkan Dursun Özbek ve mali durumla ilgili açıklamalar yapan Cengiz, şunları söyledi:

"Dursun Başkan, dönemimdeki zararı karşılayacağım demişti. Dursun Özbek, bize 3 kurşun sıktı. Ben bugün kredi almaya gitsem alabilirdim ama Özbek, hisselere rehin koymuş. Rehin işlemlerinin harcı 910 bin TL ve onu da Galatasaray ödemiş. Özbek bunu yapmamalıydı. Rehni koyan kendisi ama Galatasaray'ı fatura ediyor. Dursun Özbek'in yanlışı bu. Net rakamlar çıksın, daha anlatacağım. Kendisi iyi bir insan.

Emlak Konut'ta da 91 milyon TL'lik temlik koymuş. Bir kişi hariç, tüm yönetim karara imza atmış. İmzalamayan da o gün orada yokmuş. Galatasaray'da kimsenin alacağı kalmaz. Herkesin borcu ödenir. Ama Dursun Özbek, lütfen kulübe koyduğunuz rehinleri kaldırın. Sevgili Dursun başkana sesleniyorum.

Dursun Özbek'in Sportif AŞ'ye 28 milyon TL borcu var. Dursun Özbek'in tabii ki katkıları vardır, iyi düşünceleri vardır. Ancak yaptığı hiçbir proje, kendi ürettiği proje değil. Önceden gelmiş projeler. Açık konuşayım Galatasaray, tapulu arazilerini verdi. Biz, durumu düzeltelim diye evimizi sattık. 2700 Galatasaray Spor Kulübü üyesi, 6-10 yıldır üyelik aidatlarını ödemiyorlar."

FINANSAL FAIR-PLAY ANLAŞMASI NE DURUMDA?

Başkanlık mazbatasını aldıktan sonra ilk toplantısını FFP denetçileriyle yaptığını dile getiren Cengiz, mali durum ve UEFA'yla ilgili olarak "Devir-Teslim töreninden sonraki ilk toplantımı, 'Bismillah' ertesi sabah Finansal Fair-Play denetçileriyle yaptım. Kendileri yeni başkanla görüşmek istemişler. Ancak UEFA'ya da bir şeyler söylemek lazım. Neymar transferinin hiçbir şeyi fair-play'e uymuyor. Bu transfere söylenen bir şey yok, 5 ülke dışındakilere ise üvey evlat muamelesi var. UEFA, pisliği kapatsın demiyorum ama Türk takımlarına toleranslı davranmalı. UEFA biraz kendine gelmeli. Ana 5 ülke var. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Fransa. Bu ülkelerin dışındaki ülkeleri üvey evlat olarak görüyor. Türkiye'ye daha anlayışlı, daha tolere gelmesi gerekiyor. Avrupa'da futbola en düşkün ülke burası." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİ

"TRİBÜNDE OLACAĞIM"

Cengiz, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacakları derbideyse tribünde olacağını söyledi. Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti gibi kendilerinin de kazandıkları maçlarla gurur duyduklarını kaydeden başkan, "Kadıköy'e gideceğim. 2 rakibimiz var ve en büyük sermayemiz de onlar. Nasıl Fenerbahçe bizi 6-0 yendiğinden kaç yıl geçtiği halde gurur duyuyor ve dillendiriyorsa, biz de Fenerbahçe'yi yenmekten gurur duyarız." dedi.

Cengiz ayrıca, Fenerbahçe'nin basketbol modelini başarılı bulduğunu söylerken, Fenerbahçe basketbolda çok iyi, o sponsorluğu çok iyi yakaladı. Bizim de basketbolda hedefimiz böyle başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN İSTİFASI

"NAZİKÇE İSTİFASINI İSTEDİM"

Başkan Mustafa Cengiz, CHP’nin önceki gün gerçekleşen kurultayında parti meclisine seçilen Ünal Çeviköz’le ilgili şunları söyledi: “Ünal (Çeviköz) benim çok sevdiğim bir devlet adamıdır ve biz devleti öne alırız. Faşist bir şekilde yaklaşmam ama devletin bekası bizim için önemlidir. Sivasspor maçında bir telefon aldım, Ünal Bey bir siyasi parti içinde görev alacağını söyleyince, ben de kendisinden nazikçe rica ettim ve istifasını istedim. Galatasaray’da siyaset olmaz, bizim her şeyimiz Galatasaray’dır.”