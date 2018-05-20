Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 2 yıl aradan sonra ligi zirvede tamamladı ve 21. kez şampiyon oldu! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk kutlaması öncesinde beIN SPORTS'a açıklamalar yapıyor. Cengiz, Abuddrahim Albayrak'ın sağlık durumunun şu anda iyi olmadığını, kutlamalara hastaneden katılacağını belirtti. Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Dün gece taraftarımız müthiş bir coşku yaşadı. Rakiplerimize saygılıyız ama bu şampiyonluk çok anlamlıydı."
Abdurrahim Albayrak'ın sağlığı şu anda yerinde değil. Hastaneye gitti, oradan kutlamalara gelecek. Abdurrahim'i zapt etmek kolay değil."
"Hayatımda ilk kez bir penaltıyı izleyemedim. Fatih Terim'in penaltıyı Gomis'e attırması, bir psikiyatristin kararı gibiydi. Fatih Hoca sadece hoca değil, bir yaşam koçu gibidir. Bu da onun cesaretine göre bir riskti."
"Şampiyonluktaki en büyük pay sahibi taraftarımızdır. Dün gece Florya'da çimlerin, kale direklerinin gitmesini bilmemize rağmen onlara saygımızdan kapıları açtık. Biz bunu yalakalık için demiyoruz, içimizden gelen budur. Çünkü biz de oralardan geldik."
"Camia bize bir görev verdi, tepki olarak geldik. Genel kurulumuz isterse görevimize devam edeceğiz."
"Ben bir taraftarım. İçimdeki fırtınaları size anlatamam. Bizi yaşatan bu heyecan. İstenmezsem de elbette durmam, hiç ısrar etmem."
"Bana sorsanız 'Başkanlık mı şampiyonluk mu?' diye, şampiyonluğu seçerim. Çünkü ben bir taraftarım. İçimdeki fırtınaları size anlatamam. Bizimki tamamen gönül işi."
"Benim yakın arkadaşlarım çok sıkı Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu. Ben her zaman yanımda o kardeşlerim varmış gibi konuşurum. Onları kırmayı asla istemem."
"Fatih hocamızın ekibi müthiş bir ekip. Bırakın soyunma odasını, ben hayatımda ilk defa sahaya Mehmet Sepil'in ricasıyla indim."
"Bütün Türk takımları gibi Galatasaray'ın da hedefi Avrupa kupalarında çatıda olmak. Bu sene Galatasaray'ın en büyük hedefi Avrupa'da ilk 8 takım arasına girmek."
"Galatasaray'ın Avrupa'daki çıtası her zaman yüksektir. UEFA, 6 Avrupa ülkesinin dışındaki tüm ülkelere taşra ülkesi gibi bakıyor. Hayalim Avrupa'ya giden tüm takımlarımızın başarılı olması."
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