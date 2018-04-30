Fanatik'in haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazasına uğradı. Dün gece saat 00:00'da kulüpten evine dönmekte olan başkanın şoförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı.





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