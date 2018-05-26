Mustafa Cengiz'in başkanlık sonrası yaptığı ilk açıklama şöyle:
"Bu seçimi büyük bir özveriyle yöneten sevgili Divan Kurulu Başkanım ve değerli üyelerine öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm görevli kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli arkadaşlar, 4 ay önce, 5. aya girdik. Bir ayağa kalkış gerçekleştirdik. Bunu yönetim olarak yapamdık, bunu sizlerle, Genel Kurul'la, taraftarla, bütün camiayla birlikte yaptık! Ne mutlu bize! Bugün Galatasaray tarihinde 20 Ocak'ta olan sosyolojik depremin yansımasının belgesini gördük. Sizler, bu tarihe ana tanıklık ettiniz. Çok mottolar kırıldı, ezberler bozuldu, klişeler paramparça edildi! Sosyologlar, bu tarihi anı incelemeli!"
"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇERİSİNDE SİZİ UTANDIRMAYIZ"
"Seçimi izlerken aklıma bazı klişeler geldi, ilki 'Liseli aday varsa, liseliler ona oy verir' klişesiydi. Yok öyle bir şey! Bu, kanıtlandı! Liseliler, lisesisizler, kendi iradeleriyle kendisi için en iyi olanı düşündüğüne oy attı. Bizlere oy atmayanların da oyları bizim için çok değerlidir. Zorunlu olarak belirli renklerde kravatlar giydik fakat 4 aday da 4 bin aday da olsa biz Galatasarayız, biz sarı-kırmızıyız! Burada kendimize göre 20 Ocak'taki tepki oyları, tercih oylarına döndü. Galatasaray Genel Kurulu'nun kendisini özgür iradesiyle nasıl değerlendirdiğini, hiçbir maddi-manevi baskı altında kalmadan ifade edeceğini gösterdi! Siz buna somut olarak tanık ettiniz. Hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Yok 'Oy böldü'... Oy bölmenin olmadığını gördük. Klişeler... Genel Kurul'un mantıklı ve tutarlı olduğunu gördük. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah sizi utandırmayız. İnşallah bize oy vermeyenlerin 'Bakın iyi ki vermedik' demesine neden olmadan, bize oy verenlerin de başını öne eğmeden bir kuruşun peşinde koşacağımıza, mücadele edeceğimize söz veriyoruz."
"Bizi bir arada tutan güçlü olmaktır. Bu kıyamın, bu ayağı kalkışın sürmesini istiyoruz. Mayısta 21. şampiyonluğu aldık ancak seçim nedeniyle bunu tam olarak kutlayamadık. Artık davullar çalsın, bunu kutlayalım! Hayırlı, uğurlu olsun. Bize teslim ettiğiniz bu emaneti, görevde kaldığımız süre içinde kendi canımızdan, kendi malımızdan daha değerli daha kutsal sayacağımıza burada söz veriyor ve saygılar sunuyorum!"
"İnan edin unuttum izin verirseniz, yönetim kurulu üyelerimizi buraya davet ediyorum"
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