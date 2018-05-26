Galatasaray'da 4 başkan adayının yarışacağı seçimli olağan genel kurul gerçekleştiriliyor! Toplamda 20 sandıkta gerçekleştirilecek genel kurulda, 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihindeki yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen ve koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, daha önce vadettiği üzere 4 aylık bir sürenin ardından yeniden genel kurulu topladı.

Kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Kongrede, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.

KAMPANYALAR SIRASINDA NEYİ ÖNE ÇIKARDILAR?

MUSTAFA CENGİZ



- Seçimde ocakta verilen tepki oylarını, tercih oylarına dönüştürmek istediklerini belirtti.

- 5'te 5 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak'la birlikte "Sistemi bozmayın" çağrısı yaptı.

- Teknokent projesiyle, otel inşaatını, iş merkezine dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

DURSUN ÖZBEK

- Tüm açıklamalarında Galatasaray'ın kendi kurduğu kadroyla şampiyon olduğu vurgusunu yaptı

- Sloganı: "Galatasaray 5.0!" Açılımı, istikrarlı başarı, iletişim, sponsorluk, gayrimenkul ve dijita evrim

- Listesini neredeyse tamamen yeniledi. "Geçmişteki hatalardan ders aldım" diye konuştu

OZAN KORKUT

- Adnan Öztürk ve Burak Elmas gibi daha önce yöneticilik yapan iki önemli ismi yanına aldı

- İlk vaadi mali problemlerin kökünü kurutmak. Ali Sami Yen Öğrenci Yurdu projeleri var.

- İşin planlama sürecine dahil etmek için Fatih Terim'i sportif A.Ş.'ye alacaklarını duyurdu.

ALİ FATİNOĞLU

- Gelirleri artırmak için 47 proje hazırladıklarını açıkladı, mali yapıyı düzeltme sözü verdi

- Biri Marmaris'teki koy olmak üzere yurt içinde ve dışında spor okulları açılacağını söyledi.

- Mecidiyeköy'deki binayı, Galatasaray Üniversitesi kız öğrenci yurduna çevireceklerini belirtti.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

RENKLER BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.

Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ!

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

MUSTAFA CENGİZ

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.



DURSUN ÖZBEK

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

OZAN KORKUT

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.



ALİ FATİNOĞLU

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

DURSUN ÖZBEK VE MUSTAFA CENGİZ YENİDEN KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray, 20 Ocak 2018'de tarihi bir seçim gerçekleştirilmiş ve Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı olmuştu!

O dönemin başkanı Dursun Özbek, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından erken seçim kararı alarak Galatasaray'ı seçime götürmüş ve bu kararı, sarı-kırmızılı camia tarafından 'Baskın seçim' olarak nitelendirilmiş, büyük tepki çekmişti. Sarı-kırmızılılarda 100. dönem yönetiminin belirlendiği seçimde Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışmıştı. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, 37. başkan olarak tarihe geçmişti. Cengiz, kulüp tarihinin 36. başkanı unvanına sahip Dursun Özbek'ten koltuğu devralmıştı. Cengiz, zaferi sonrasında "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. İlk kez başkanın girdiği seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa sanırım 5 sandıktan sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız." ifadelerini kullanmıştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 20, 2018

BURAK ELMAS, CENGİZ YÖNETİMİNDEN, OZAN KORKUT YÖNETİMİNE GEÇTİ!

Galatasaray'da Ocak 2018'de gerçekleştirilen seçim öncesinde son hafta Abdurrahim Albayrak ile birlikte Mustafa Cengiz ile anlaşan ve Sportif AŞ yönetim kuruluna giren Burak Elmas, 10 Mayıs'ta görevinden istifa etti. Burak Elmas, diğer bir başkan adayı Ozan Korkut'un listesinde yer alıyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK, CENGİZ İLE KALDI!

Galatasaray'da Ocak 2018'deki seçim öncesinde Mustafa Cengiz ile anlaşarak Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevine getirilen Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas'ın aksine yola Cengiz ile devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda 5 kez yönetimde yer alan ve 5'inde de şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak, Sevilay Yılman'ın sunduğu ve Habertürk TV'de yayınlanan 'Sevilay Soruyor' programında önemli açıklamalar yapmış ve Mustafa Cengiz'le kader birliği yaptığını dile getirmişti.

DURSUN ÖZBEK, 17. SANDIK SONUCUNUN ARDINDAN LİSEYİ TERK ETMİŞTİ

17. sandık sonucunun ardından Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'i tebrik ederek Galatasaray Lisesi'ni terk etmişti. Salondakiler, "Biz tüymedik, biz Galatasaraylıyız" tezahüratı yapmıştı. Hatırlanacağı üzere o dönemde Özbek, "Mayıstan eylüle kadar imza toplayanların hepsi tüydü" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLAMALARI

MUSTAFA CENGİZ: AZ ZAMANDA ÇOK İŞLER YAPTIK!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerin sarı-kırmızılı camia için bayram havasında geçmesi gerektiğini dile getirirken, yönetim olarak 4 aylık süreçte başarılı bir performans ortaya koyduklarını anlattı.

Bu seçimlerin ardından 3 yıl sonra yeniden olağan genel kurul yapılmasını temenni ettiklerini vurgulayan Cengiz, "Sizlerin teveccühü ve desteğiyle, az zamanda çok işler yaptık. Bu 4 ay boyunca arkadaşlarımla birlikte uzun bir yürüyüşün etkin adımlarını attık. Neredeyse nefes almadan koşturduk. Galatasaray için değerdi." dedi.

Dünyanın en büyük ve etkin taraftarına sahip olduklarını söyleyen Cengiz, "Bizler şanslı olarak bu kulübün üyeleriyiz ama harçlığını, cebindeki son parasını vererek tribüne gelen taraftardan kendimizi farklı görmedik. Biz yönetimi, onların emaneti olarak taşıyoruz. Allah utandırmadı ve şampiyonluk ipini göğüsledik. Sizlerden o gücü görmeseydik, inan edin hiçbirini başaramazdık." diye konuştu.

Başkan Cengiz, seçim sürecinde verilen demeçlere üzeri kapalı olarak yanıt vererek, "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar. Bizim suskunluğumuz, asla haksız olduğumuzdan değil. Biz 360 milyon liraya yakın hasılat elde ettik. Bu sizlerin gücüyle oldu. Bu şampiyonlukta sizlerin emeği, katkısı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından, yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimler tek tek sahneye davet edildi. Üyelere tanıtılan isimlerin eğitim ve iş hayatlarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Tanıtımın ardından toplu halde basın mensuplarına fotoğraf ve görüntü verildi.

DURSUN ÖZBEK: DERS ÇIKARDIM

Dursun Özbek, başkanlık için 4 kişinin göreve talip olmasını önemsediğini belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında görüntülü bir mesaj paylaşan Dursun Özbek, uzun süredir görmedikleri kadar çok adaylı bir yarışa girdiklerini aktararak, "Çok adaylılık, Galatasaray'ın hem genlerine işlemiş olan demokrasi anlayışının hem de insan kaynağı zenginliğinin bir göstergesidir." dedi.

Bu yarışın Galatasaray'a fayda sağlayan bir süreç şeklinde geçeceğinin ve geleceğe yepyeni bakış açıları katacağının umudu içinde olduğunu dile getiren Özbek, "Tarih bize göstermiştir ki tek yürek olarak hedefe yürümek, daha başarılı, maddi olarak daha kuvvetli ve marka değeri daha yüksek bir Galatasaray demektir." diye konuştu.

Özbek, 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurduğu Galatasaray'ın, elde ettiği başarılarla ismini tarihe altın harflerle yazdıran bir dünya kulübü haline geldiğini vurgulayarak, "Bu uzun süreli gelişimin sonucu olarak, çözülme ihtiyacı olan daha çok konu ortaya çıktı. 2015 yılının mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde, çok zorlu bir süreçte olan Galatasaray'ımızın sorunlarını çözmek hedefiyle yönetime seçildik. İki buçuk yıllık süreçte bu sorunları masaya yatırarak, çözüm amaçlı birçok proje ürettik ve hepsini hayata geçirdik. Bu projeleri gerçekleştirirken, çok çalışma, çokça emek ve fedakarlık dolu 2,5 yıl geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu icraatların, Galatasaray'ımızın bugünkü sorunlarının çözüme kavuşturulması için önemli kaynaklar sağladığını ve gelecekte de sağlamaya devam edeceğini görmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"KENDİ ADIMA BİRÇOK DERS ÇIKARDIM"

Ocak ayındaki olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek, yeni bir yönetim listesiyle tekrar aday olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Görevde geçirdiğimiz 2,5 yıllık sürecin başka bir katkısı, gerçekleşen deneyimlerim ışığında kendi adıma birçok ders çıkarmam oldu. Hem bu çıkarımlarım hem de Galatasaray'ımızın ihtiyaçları doğrultusunda, her biri kendi alanlarında başarılarla dolu hayatlara sahip, yepyeni bir ekip oluşturdum. Başarı için tek yürek olan bu ekiple, Galatasaray'ımızı 30 milyon taraftarımız ile omuz omuza geleceğe taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmek için bu onurlu göreve talibiz. Seçimin galibi kim olursa olsun, kazanan Galatasaray olsun. Her şey Galatasaray için. Yaşasın Galatasaray."

OZAN KORKUT: GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN SEÇİM DEĞİL, SEÇENEKTİR

Proje ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Korkut, güçlü bir kadroyla yönetime aday olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek genel kurulun çok önemli olduğunu anlatan Korkut, "Geçmişten ders alarak aynı hataları tekrarlamamalıyız. Galatasaray'da yaşanacak olan seçim değil, seçenektir. İki basit seçenek var. Genel kurul üyelerimiz ya yaşanmış hataların tekrarlanmasını fakat sonuçlarının farklı olmasını bekleyecek ya da doğru bir ekibin gelip Galatasaray'ı bir sonraki yüzyıla ve nesle en iyi şekilde teslim etmesi için gerekli yetkiyi verecek. Biz Galatasaray genel kurul üyelerinin sağduyulu olduğunu biliyoruz, güvenimiz tam. Bu hatalardan kesinlikle ders çıkarmış olduklarını ve aynı hataları tekrarlamamak adına karar alacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kendisini tanıyanlar için adaylığının sürpriz olmadığını, çocukluğundan beri Galatasaray'ın içinde bulunduğunu vurgulayan Korkut, "Galatasaray'ın yaşadığı süreçlere ve tarihine ekip arkadaşlarımla hakimiz. Bu da bizi aday yaptı. Galatasaray'ın ana misyonundan sapmış olduğunu hissettiğimiz ve gelinen noktada tek adam felsefesi ile 'İstediğimi yaparım, ekip arkadaşlarımın haberi olur, olmaz. Var olan insan kaynaklarını Galatasaray için ister değerlendiririm, ister değerlendirmem.' zihniyetinin Galatasaray'ı bir sonraki yüzyıla taşıyamayacağının farkında olduğumuz için uzun süredir çalışıyoruz. Doğru misyonla doğru hedefe ancak kendimizin ulaşabileceğini görmüş olduğumuz için aday olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK VAADİMİZ, MALİ PROBLEMLERİN KÖKÜNÜ KURUTMAK"

Ozan Korkut, kulübün içinde bulunduğu mali durumun farkında olduklarını anlatarak, "Mali sorunlar bir sonuçtur, ana sebep değildir. Mali sonuçlar ve yaşanan tablo sadece Galatasaray'a özgü değil. Türkiye'deki birçok kulüpte aynı problemlerin olduğunu görüyorum. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda Galatasaray biraz daha iyi bir konumda. Ancak bu bizim kabul edebileceğimiz bir bilanço değil. Bunun temelinde tamamıyla temel prensiplerimizden, Galatasaray değerlerinden kopmuş olmak vardır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın demokratik ve katılımcı bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2000'de Avrupa'nın zirvesine ulaşmış bir kulübüz. Bunu da büyük maddi imkanlarla yapmadık. Camiamızın birlikteliği, bütünlüğü, insan kaynaklarımızın harekete geçirilmiş olması, sporcularımızın motive ve kenetlenmiş olması bizi Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Biz farklı bir şey söylemiyoruz. Aynı ruhu istiyoruz. Bu ruhu kaybetmemiz, panikle ve yanlış alınan tek adam kararları, Galatasaray'ın 113 yıllık mirasının tüketilmesine sebep olmuştur. Yanlış yönetim tarzının negatif anlamda finansal bir sonucunun olması da gayet doğal. İlk vaadimiz mali problemlerin kökünü kurutmak. Yani idari, yönetimsel hataları değiştirmek. Kulübümüzün, son senelerdeki anlayışla asla ve asla içinde bulunduğu mali problemleri çözmesinin mümkün olmadığını gördüğümüz için aday olduk."

"HİÇBİR YÖNETİCİ, GALATASARAY'A FATURA KESEMEZ"

Ozan Korkut, yönetim kurulu aday listesinde konusunda uzman isimlerin yer aldığını vurgulayarak, "Çok doğru bir ekip kurduğuma inanıyorum. Arkadaşlarıma bu konuda güveniyorum. Bu işler bir başkan ve 15 yöneticiyle yapılacak bir şey değil. Galatasaray'ın kapılarını, fayda sağlamak isteyen genel kurul üyelerine ve tüm taraftarlarımıza açmak istiyoruz. Galatasaray'da söz sahibi onlardır. Hepsinin katkısına ihtiyacımız var. Hem genel kurulumuzda hem de taraftarlarımızda Galatasaray'a karşı büyük bir tutku var." şeklinde görüş belirtti.

Korkut, camia olarak birlikte hareket ettikleri takdirde yaşadıkları sorunların üstesinden rahat bir şekilde gelebileceklerini dile getirerek, "Birbirimize karşı dürüst, saygılı olacağız. Bir problemi çözmek için önce tespiti doğru yapmak gerekiyor. Evet Galatasaray yanlış yönetim felsefesi nedeniyle 113 yıllık maddi birikimini tüketmiştir. Değerli Başkanımız Selahattin Beyazıt'ın zamanında kulübe kazandırdığı Riva ile Florya arazileri borçlarımızın kapatılacağı vaadiyle satılmıştır. Bu birikim son 2-2,5 senedeki yönetimin yapmış olduğu yanlış harcamaların finansmanına gitmiştir. Kimsenin, Galatasaray'ın birikimini harcama hakkı yoktur." diye konuştu.

Kulüp giderlerini rekabetçi bir seviyeye çekmeleri gerektiğini aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"En büyük gelirimiz futboldan olduğu gibi en büyük giderimiz de futboldan. Galatasaray bir dünya markası. Galatasaray bir dünya markası olduğuna göre bakacağı markalar, Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olan kulüpler. Baktığımız zaman bu kulüplerde toplam giderin yüzde 50'si futboldan kaynaklanıyor. Galatasaray'da bütün giderlerin yüzde 71'i futboldan kaynaklanıyor. Rekabetçi olmamız için doğru maliyet yapısına gelmek durumundayız. Bunu da hedef küçültmeden tam tersi hedef büyüterek yapmalıyız. Maliyet tarafında rekabetçi olacağız. Bunu tüm branşlarda uygulamak mecburiyetindeyiz. Personel ve iş arkadaşlarımız açısından baktığımızda bu da bizim için bir maliyet kaynağıdır. Hiçbir yönetici Galatasaray'a fatura kesemez. Bunun karşılığında bedeller tahsil edemez. Hiçbir akrabamızı, tanıdığımızı hiçbir yerin başına getirmeyeceğiz. Bunu Galatasaray'a yakıştıramıyorum."

"FATİH TERİM'İ SPORTİF AŞ'NİN YÖNETİM KURULUNA ALACAĞIZ"

Ozan Korkut, göreve geldikleri takdirde teknik direktör Fatih Terim'i Galatasaray Sportif AŞ'nin yönetim kuruluna alacaklarını belirterek, "Futbolu en iyi bilen kişi teknik direktördür. Seçildiğimizde Sayın Fatih Terim'i işin planlama sürecine dahil etmek istediğimizi, Galatasaray'ın 10 senelik değer yaratma planını birlikte yapmak istediğimizi daha önce de söyledik. Bunu da Fatih Terim'i, Sportif AŞ'nin yönetim kuruluna üye olarak yapmayı düşünüyoruz. Sadece sportif değil, maddi başarı kriterlerimiz de olacak. Biz alıp, satmalıyız. Gerektiği yerde net kar da elde etmeliyiz. Tüm amatör branşlarda aynı yolu izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Korkut, mağazacılık ve sponsorluk alanında da önemli yeniliklere imza atacaklarını dile getirdi.

DURSUN BEY İLE ÇOK BÜYÜK FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR

Ozan Korkut, diğer başkan adaylarından Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'ten birlikte hareket etme teklifleri aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Bizim kimseyle görüşme talebimiz olmadı. Ortak dostlar tarafından davetler geldi. Bunu da yadırgamadık. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda daha iyi fikirler, projeler, vizyonlar olabilir. Her davete icabet ettik. Görüşmelere, sevgili Adnan (Öztürk) ağabeyimden gitmesini rica ettim. Koltuk istediğimize yönelik basına yansıyan şeyler oldu, hiçbiri doğru değil. Tam tersi bu tarz yaklaşımlar bize iletilmiştir. Galatasaraylı olarak bunu kendimize yakıştırmadığımızı ve koltuk ya da başka bir şey peşinde olmadığımızı belirttik. Galatasaray için doğru tespitlerimizin olduğunu ve bunların hayata geçirilme şeklini net şekilde ortaya koyduk. Aynı vizyonda birleşmek isteyen ya da fikir katkısında bulunmak isteyenlerle her ortamda görüşebileceğimizi söyledik. Fakat böyle bir yaklaşım göremedik. Mustafa Bey'den de geldi, Dursun Bey ile ilgili ortak arkadaşlarımızdan böyle bir teklif geldi. Dursun Bey ile çok büyük fikir ayrılıklarımız var. Galatasaray ile alakalı algımızın aynı olduğunu düşünmüyorum. Kendisine, sevgi ve saygı çerçevesinde bu seçime katılmamasının daha doğru olacağını düşündüğümüzü ilettik. Kendisi de bu fikirde olmadığını aktardı. En doğal hakkıdır. Duruşumuz gayet objektif ve net."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALICI OLABİLMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Ozan Korkut, futbol takımının kadro yapılanmasını teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yapacaklarını belirterek, "Taraftarlarımız merak etmesin. Galatasaray hedef küçültmeyecek, hedef büyütecektir. Bu çalışmaları Fatih Terim'e sormadan, raporunu almadan, öngörülerini duymadan futbol konusunda bir karar vermenin hiçbir yönetici için doğru olmadığını düşünüyorum. Seçilir seçilmez hemen kendisini davet edeceğiz. Oturup dinleyeceğiz ve yapmak istediklerimizi de kendisine ileteceğiz. Ortaklaşa yol haritası çıkaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En etkili kadroyu, alabileceğimiz en uygun maliyetle UEFA kriterlerinin dışında kalmadan kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol başta olmak üzere amatör branşlarda da önemli çalışmalar yapacaklarını anlatan Korkut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir basketbolcu olarak basketbolun geldiği yerden mutsuzum. Bu kadar yatırımın yapıldığı yerde sadece yanlış yönetim nedeniyle bu sıralarda olmamızı Galatasaray'a kesinlikle yediremiyorum. Basketbola ait ayrı bir vizyon kuracağız. Buradaki iş ortağımızı dünyada basketbola yatırım yapan markalardan seçeceğiz. Onlara da üç sene içinde Avrupa Ligi'nde A lisansı vizyonumuzu ileteceğiz. Yapacağımız görüşmelerde A lisansını üç sene içinde 10-11 milyon avroluk yatırımlarla alabileceğimizi düşünüyoruz. Biz amatör branşları yük olarak görmüyoruz. Amatör branşları, Türk gençleriyle kalkındırmak istiyoruz. Galatasaray'ın vizyonu sadece başarı olamaz. Fair-play doğrultusunda elimizden geleni yapmak ve ülkemizin sporuna katkıda bulunmak zorundayız."

ALİ FATİNOĞLU: EKİP OLARAK HAZIRIZ

Galatasaray'ın tarihi bir seçime girdiğini kaydeden Fatinoğlu, "Göreve gelmemiz halinde, hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Kazanamazsak da seçilen yönetime tüm projelerimizi sunarız. Çünkü asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray için kim hayırlı olacaksa, o seçilsin." dedi.

Görünen tüm problemlere karşın Galatasaray'ın geleceğini parlak gördüğünü belirten Ali Fatinoğlu, "Mali yapının sıkıntılı olduğu doğrudur ama aydınlığa en yakın zaman, karanlığın en koyu olduğu dönemdir. Biz ekip olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

"SPORTİF BAŞARI, GELİR DEMEK"

Ali Fatinoğlu, içinde bulunulan mali sorunların giderilmesi için sportif başarının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Kulübün giderinin ortalama rakamlarla belli olduğunu anlatan Fatinoğlu, "Geliri artırmak için sportif başarı gerekiyor. Sportif başarı, gelir demek. Bu tablodan sıyrılmak için gelirleri artırıp, giderleri azaltacağız. Başka çare yok. Müsrifliği ortadan kaldırarak, dersimize iyi çalışarak başarabiliriz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Finansal Fair Play Kriterleri çerçevesinde Avrupa kupalarından men cezası almayacağının duyurulduğunu hatırlatan Fatinoğlu, "UEFA'dan, 'Sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz.' şeklinde bir ceza gelebilir. Bu durumda hazır oyuncuyu değil, genç yıldızları bulup, ekonomik almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Fatinoğlu, listesinde yer alan isimlerle ilgili bilgi verdi.

DURSUN ÖZBEK, 2 YIL 8 AY GÖREVDE KALDI

İlk olarak 25 Ekim 2014 tarihindeki olağanüstü genel kurulda Duygun Yarsuvat'ın başkanlığındaki yönetimde yer alan, 23 Mayıs 2015 tarihindeki olağan genel kurulda ise rakipleri Turgay Kıran ile Ahmet Özdoğan'a büyük fark atarak 2 bin 800 oyla başkanlığa seçilen Özbek, aldığı erken seçim kararının kurbanı oldu.

Genel kurulun mayıs ayındaki olağan tarihinde yapılmasını beklemeden erken seçime giden ve kararı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Özbek, bu süreçte kulüp içindeki muhalefete yönelik sözleriyle de gündeme geldi.

Rakiplerinin hazırlanmasına zaman bırakmadığı gerekçesiyle, aldığı olağanüstü genel kurul kararı "Baskın seçim" olarak nitelendirilen Özbek, karşısına çıkan tek aday olan Mustafa Cengiz önünde, güven tazelemek için girdiği seçimi kaybetti.

Dursun Özbek, 2 yıl 8 aylık görev döneminde futbolda 5 kupa kaldırdı.

Göreve gelmesinden günler sonra 2014-2015 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak, 4. yıldızın kazanılmasına şahitlik eden Özbek, futbol takımının aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmesinin de mutluluğunu yaşadı.

Özbek döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı, 2016 ve 2017 yılları TFF Süper Kupa ve 2015-2016 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarının da sahibi oldu.

Ayrıca, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuna imza atarken, Dursun Özbek de bir Avrupa kupası kaldırma gururunu yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Dursun Özbek döneminde özellikle teknik direktör anlamında yaşanan istikrarsızlık ön plana çıktı.

Göreve geldiği dönemde takımın başında bulunan Hamza Hamzaoğlu ile önemli başarılar kazanılmasına rağmen, yaptığı bir açıklama nedeniyle teknik adamla yolları ayıran Özbek, sonrasında Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor'la da istikrar sağlayamadı.

Son olarak takımın başına Fatih Terim'i getiren Özbek, bu kez teknik direktörden önce koltuğunu kaybetti.

YÖNMETİMİNDE FİRELER VERDİ

Dursun Özbek, 2015 yılı mayıs ayında yola çıktığı yönetim kurulunda önemli fireler verdi.

Özbek'in seçime girerken yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerden Cüneyt Tanman, Fatih İşbecer, Tayfun Demir ve Selim Arda Üçer, farklı dönemlerde istifa etti.

Galatasaray Sportif AŞ'de yönetici olarak Özbek'in görevlendirdiği ve futbol takımının sorumluluğunu alan Levent Nazifoğlu da bu görevini sert eleştiriler yaparak bıraktı.

Ayrıca, kardeşi Mehmet Özbek'e, başkan danışmanı olarak mali işlerin idaresini teslim etmesi de kulüp içinde rahatsızlık yaratan bir diğer konu oldu.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI, TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının hemen ardından Galatasaray Futbol Takımı lig şampiyonluğuna ulaşırken, kutlama organizasyonunda yaşananlar tartışma çıkardı.

Henüz mazbatasını almamış Dursun Özbek ve bazı yöneticiler kutlamada takımla birlikte yer alırken, Duygun Yarsuvat yönetiminin futboldan sorumlu iki ismi Ali Dürüst ile Abdurrahim Albayrak'ın kürsüye çağrılmaması, o dönem tepkilere neden olmuştu.

Elde edilen başarıda önemli katkıları olan Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak, saha kenarında isimlerinin anons edilmesini beklemelerine karşın, daha sonra bu durumun gerçekleşmemesi nedeniyle üzgün bir şekilde stattan ayrılmışlardı.

ÖNEMLİ PROJELER BAŞLADI

Dursun Özbek, mali sorunlarla uğraşan Galatasaray Kulübü için hem kasa kolaylığı sağlayıp hem de kişisel kefaletini kullanırken, çok sayıda önemli projenin de başlangıcını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün Riva'da bulunan arazisi ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin değerlendirilmesi için bir kamu şirketi olan Emlak Konut Yatırım Ortaklığı ile sözleşme imzalayan Özbek, büyük mali rahatlama sağlaması beklenen bu projelerin gelişimine önemli katkı verdi.

Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yerine Kemerburgaz'da modern bir yeni tesisin yapılması için 140 dönümlük arazi tahsisini sağladı. Bu sayede sarı-kırmızılı futbol takımı, Türk Telekom Stadı'na çok yakın bir noktada, inşası Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak modern bir yeni tesise kavuşacak.

Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de bulunan arazisine, Ali Sami Yen Oteli olarak faaliyet görmesi için bina inşa edilmesini sağlayan Dursun Özbek, bu yıl sonunda faaliyete geçirmeyi planladığı bu yerin açılışı öncesi başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

STAT ÜST KULLANIM HAKKINI ALDI

Dursun Özbek yönetimi döneminde çözülen en önemli sorunlardan biri, adeta yılan hikayesine dönen Türk Telekom Stadı'nın üst kulanım hakkı konusu oldu.

Daha önce çatıya açılır kapanır sistemin yapılacağı sözü verilmesi ancak bu vaadin bir türlü gerçekleştirilememesi nedeniyle Türk Telekom Stadı'nın üst kullanım hakkını Spor Genel Müdürlüğünden alamayan Galatasaray, Özbek yönetiminde sorunu oldukça akılcı bir yöntemle çözdü.

Çatıya istenen sistemin kurulması yerine, stadın yanına 15 bin kişilik bir spor salonu yapılmasını kabul ettirerek üst kullanım hakkını kulübe kazandıran Özbek, inşaat için gerekli izinleri de çıkartmıştı.

REKOR ALİ SAMİ YEN'DE

Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 37 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde art arda 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün 113 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şöyle:

Dönem Başkan 1905-18, 1925 Ali Sami Yen 1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu 1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş 1925 Ali Haydar Şekip 1926 Ahmet Robenson 1927 Adnan İbrahim Pirioğlu 1928-29 Necmettin Sadak 1929-30 Abidin Daver 1930-31, 1933 Ahmet Kara 1931-32 Tahir Kevkep 1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal 1933 Fethi İsfendiyaroğlu 1934-36 Ethem Menemencioğlu 1936-37 Saim Gogen 1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu 1939 Nizan Nuri 1939 Adnan Akıska 1940-42 Tevfik Ali Çınar 1942-43 Osman Dardağan 1944-46 Muslihittin Peykoğlu 1946-50, 1965-68 Suphi Batur 1953, 1962-64 Ulvi Yenal 1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu 1957-59 Sadık Giz 1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt 1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin 1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras 1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar 1990-92, 1992-96 Alp Yalman 1996-2001 Faruk Süren 2001-2002 Mehmet Cansun 2002-2008 Özhan Canaydın 2008-2011 Adnan Polat 2011-2014 Ünal Aysal 2014-2015 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 2015-2018 Dursun Özbek 2018- ... Mustafa Cengiz