Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak için sahaya çıkıyor. Finalin son maçında Reyer takımı ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, şampiyonluk için tüm kozlarını paylaşacak. Maç öncesi hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

REYER - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin son maçında İtalya liginden Reyer takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda yapılacak maç Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beINSports Haber'den canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 90-68 mağlup etmişti. Sarı-kırmızı ekip, rövanş karşılaşmasını kazanması halinde veya 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası'nda sürdürdü.

KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ KUPASI OLACAK

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Reyer karşısında alacağı galibiyet ile kupayı kaldırır. Türkiye'ye üçüncü Avrupa Kupası'nı getirmiş olacak.