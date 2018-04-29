Şampiyonluk yarışının en önemli maçında Galatasaray ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak, saat 19:00’da hayat duracak. Aslan kazanırsa şampiyonluğa yelken açacak, Kartal alırsa yeni lider olacak. Başakşehir ile Fenerbahçe’nin de gözü ve kulağı bu maçta olacak. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS BJK maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 63 puanla ligde lider konumda olan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında heyecanın arttığı Süper Lig'de iki ezeli rakibin karşılaşması nefesleri kesecek. Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli ekibin yanı sıra Başakşehir ve Fenerbahçe de bu karşılaşmadan çıkacak sonucu dört gözle bekleyecek. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Sarı-Kırmızılı takım, kazanıp 21. şampiyonluğa yelken açmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmandan 3 pan ile dönmesi halinde yine bugün maçı olan ve aynı puanda olduğu Başakşehir'in aldığı sonuca bakmaksızın liderlik koltuğuna oturacak.

Galatasaray - Beşiktaş maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Fernando, Belhanda (Sinan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

ASLAN EVİNDE KÜKRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi. Süper Lig’de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Aslan daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

KARTAL 4 MAÇTIR KAZANIYOR

Beşiktaş, formda bir grafikle Galatasaray’ın karşısına çıkacak. Ligin 26. haftasında Başakşehir’e mağlup olan Siyah-Beyazlılar, sonraki 4 haftada Alanyaspor, Göztepe, Akhisarspor ve Malatyaspor’u yendi. Kartal, bu sezon ilk kez Süper Lig’de 4 maç üst üste kazandı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Beşiktaş, ligdeki 120. randevularına hazırlanıyor. Aslan’ın 43-34 üstünlüğü bulunuyor. 42 maç da berabere bitti.

Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı son 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmedi. Terim, en son Mayıs 2003’te Süper Lig maçında Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 25 maçın 24’ünde ilk golü atan takım yenilmedi.

Beşiktaş'ın Süper Lig’de kaybettiği son 10 maçın tamamı deplasmanda geldi. Bu 10 maçın 6’sında Beşiktaş’ın rakipleri İstanbul takımlarıydı.

Galatasaray bu sezon üç oyuncu 8’er asistle oynuyor: Belhanda, Rodrigues ve Feghouli.

Bu sezon ligin en fazla şut pası atan iki oyuncusu bu maçta karşılaşacak: Ricardo Quaresma: 78 Younes Belhanda: 74.

Şampiyonluğun en büyük maçı olarak kabul edilen buluşmada iki ezeli rakibin kaleye denemeleri dikkat çekiyor. Beşiktaş, 183, Galatasaray 181 kez kaleye şut çekti.

PENALTILARIN DERBİSİ

Galatasaray-Beşiktaş derbilerine son yıllarda verilen penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi. 8. karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirirken, Galatasaray 2 penaltı kaçırdı.