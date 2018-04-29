16:12 Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.



Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.



2 TARAFTAR GÖZALTINDA



Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.



15:31 Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere stada hareket etti.

Vodafone Park'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.

DÜN: Beşiktaş camiası oldukça sansasyonel denilebilecek bir hafta geçirdi ve Galatasaray maçına çalkantılı bir ortamda hazırlandı.



19 Nisan akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan kupa rövanşında yaşanan olaylar ve maçın yarıda kalmasıyla başlayan süreç 2 gün önce yönetimin '3 Mayıs'ta sahaya çıkmama' kararı ile son bulmuştu.



Başta başkan Fikret Orman ve yöneticiler olmak üzere Şenol Güneş ve Nevzat Demir personeli bir hafta boyunca futbolcuların süreçten etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptı. Yaklaşık 3 haftadır neredeyse tüm zamanını Ümraniye'de geçiren başkan Fikret Orman 'kaldığı yerden devam' kararının çıktığı çarşamba günü tesislere giderek futbolcularla bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda futbolcuların sadece Galatasaray maçına odaklanmalarını isteyen Orman dün bir kez daha tesislere giderek antrenmanı seyretti ve hem futbolculara hem de teknik direktör Şenol Güneş'e moral verdi.

Dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş idmanı, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması ve dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile bitirdi.



DÜN: GALATASARAY DERBİYE HAZIR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı kırmızılı kulübün eski oyuncularından Johan Elmander de antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim'e ve sarı kırmızılı oyunculara karşılaşma için başarılar diledi.