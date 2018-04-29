Türk Telekom Stadı'nın uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oynandı... Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş karşı karşıya geldi. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 21. şampiyonluğa yelken açtı... Zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş ise 62 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.

İHA'da yer alan habere göre 50 bin 304 biletli seyircinin izlediği müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu! Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun açılışından bu yana en çok seyircili 4. maç olarak listede yer aldı. Türk Telekom Stadyumu'nda en çok izlenen maç ise 51 bin 567 seyirciyle 22 Nisan 2012'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına ait bulunuyor.