Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında son bölümler gollü geçiyor.
Lig lideri Galatasaray ile averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, 29 Nisan Pazar günü karşılaşacak. Ligdeki 30 karşılaşmada 68 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 32 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip ise rakip filelere 59 gol bırakırken, 25 gol yedi.
Süper Lig'in en skorer takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, maçların son 15 dakikalık bölümünde 13 kez gol sevinci yaşadı. Uzatma dakikalarında da 4 gol bulan Galatasaray, karşılaşmaların son bölümünde toplam 17 defa fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, son 15 dakikalık periyotta rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında da 4 golü kalesinde gören Galatasaray, maçların son bölümünde taraftarlarını 10 kez üzdü.
BEŞİKTAŞ DA SON BÖLÜMLERDE ETKİLİ!
Rakibini yenerek liderliği almanın peşinde olacak Beşiktaş da bu sezon karşılaşmaların son bölümlerinde etkili bir futbol sergiledi.
Siyah-beyazlılar, son 15 dakikalık periyotta 12 kez rakip ağları havalandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, uzatma dakikalarında da heyecanlı anlar yaşadı ve takımları bu bölümde 5 gol attı. Beşiktaş, karşılaşmaların son bölümünde 17 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.
EN İYİ HÜCUMCUYLA EN İYİ SAVUNMACININ MAÇI
Ligin 31. haftasındaki derbide, sezonun en iyi hücumcu takımıyla en iyi savunmacısı karşı karşıya gelecek.
Bu sezonki 30 maçta 68 gol atan Galatasaray, ligin en skorer takımı olarak önde bulunuyor.
Kalesinde 25 gol gören Beşiktaş ise en iyi savunmacı takım unvanını elinde bulunduruyor.
GALATASARAY'IN GOL RAPORU
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlerin yanı sıra uzatma dakikalarına göre dağılımı şöyle:
|Dakika aralıkları
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|8
|3
|16 - 30
|10
|6
|31 - 45
|14
|4
|46 - 60
|11
|7
|61 - 75
|8
|2
|76 - 90 ve uzatma
|17
|10
BEŞİKTAŞ'IN GOL RAPORU
Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şöyle oluştu:
|Dakika aralıkları
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|9
|3
|16 - 30
|11
|7
|31 - 45
|5
|3
|46 - 60
|10
|1
|61 - 75
|7
|4
|76 - 90 ve uzatma
|17
|7
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