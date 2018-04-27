Portekizli futbolcuya ekstra bir maç daha ceza gelebileceği düşüncesiyle Şenol Güneş, idmanlarda as takımda Vida-Tosic ikilisine ağırlık vermişti. Ancak PFDK'nın, kupadaki derbide kızaran ve yeni Malatya maçında oynamayan Pepe’nin cezasını 1 maç olarak açıklaması sevinç yarattı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Güneş, Vida’nın yerine as takımda defansın göbeğinde yine Pepe-Tosic ikilisine döndü. Galatasaray karşısında sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Caner erkin’in yerine sağ bekte Gökhan Gönül görev yapacak. Adriano yine sol bekte forma giyecek.

MEDEL - ATIBA AĞIR BASIYOR

TürkTelekom Stadı’nda Beşiktaş’ın orta sahasında Medel’in partnerinin kim olacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe ile oynanan maçta Medel-Oğuzhan’la başlayan Güneş, kaptanın beklentileri karşılamaması üzerine Tolgay’ı sahaya sürmüştü. Oğuzhan’ın bulduğu şansları iyi değerlendirememesi nedeniyle derbide ibre Tolgay ve iyileşen Atiba ikilisine kaydı. Fatih Terim’in Donk-Fernando ikilisiyle sahaya çıkacağını öngören Şenol Güneş, karşılarına Medel-Atiba’yı koymayı planlıyor. İlk yarıda skor üstünlüğü ele alınamazsa ikinci devrede daha ofansif tercihlerle Galatasaray karşısında gol aranacak.