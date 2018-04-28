Galatasaray - Beşiktaş karşılaşma önü

Galatasaray ve Beşiktaş, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 63 puanlı Galatasaray 1. sırada bulunuyor, Beşiktaş 62 puana sahip ve 2. sırada. Galatasaray son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Beşiktaş son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 151 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Galatasaray kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Beşiktaş sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.00, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Galatasaray son haftadaki Konyaspor müsabasında 2-1 kazandı.

Beşiktaş ise OsmanlıSpor FK maçında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Galatasaray, 42 gol attı ve 9 gol yedi.

Beşiktaş, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Beşiktaş 22 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.