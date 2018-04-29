Galatasaray - Beşiktaş karşılaşma önü

Galatasaray ve Beşiktaş, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Galatasaray 63 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Beşiktaş 62 puanda ve 3. sırada. Galatasaray son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Beşiktaş son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 151. İddaa'da Galatasaray kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Beşiktaş kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Galatasaray son haftadaki Konyaspor müsabasında 2-1 kazandı.

Beşiktaş, OsmanlıSpor FK karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Galatasaray, kendi sahasında 42 gol attı, 9 gol yedi.

Beşiktaş ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, 22 gol atarken 16 gol yedi.