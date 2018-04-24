Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarılacağı aktarıldı.

Biletlerin genel satışının 26 Nisan Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor. Derbinin bilet fiyatları şöyle:

KATEGORİ 1: 1,000 TL

KATEGORİ 2: 900 TL

KATEGORİ 3: 750 TL

KATEGORİ 4: 750 TL

KATEGORİ 5: 600 TL

KATEGORİ 6: 450 TL

KATEGORİ 7: 350 TL

KATEGORİ 8: 250 TL

KATEGORİ 9: 200 TL

KATEGORİ 10: 125 TL

KATEGORİ 11: 100 TL

KATEGORİ 12 (MİSAFİR): 125 TL