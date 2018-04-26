Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Beşiktaş'ın 29 yaşındaki İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 7. sezondur forma giyen Muslera ile Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio'nun derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.

MUSLERA'NIN 36. DERBİSİ

Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 35. derbide forma giydi.

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 34 golüne engel olamayan Muslera, 13 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 15'i Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 16 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Muslera, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

FABRI'NİN 10. DERBİSİ

Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye'de kariyerindeki 10. derbiye çıkacak.

İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 7'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 9 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu.

Beşiktaş, Fabricio'nun forma giydiği bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Fabricio, bu maçlarda rakiplerin 9 golüne engel olamadı.

Fabricio, daha önce Galatasaray'a karşı 3 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların 2'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

MUSLERA 32, FABRI 25 GOL YEDİ

Süper Lig'de bu sezon çıktıkları maçlarda Fernando Muslera 32, Fabricio Agosto Ramirez ise 25 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın bu sezon ligde çıktığı 30 lig maçının 29'unda görev alan ve sarı kart cezalısı olması nedeniyle 21. haftadaki Antalyaspor müsabakasını kaçıran Muslera, 32 kez topu filelerinde gördü. Sarı-kırmızılı kaleci, forma giydiği 29 maçın 11'ini kalesinde gol görmeden tamamladı.

Beşiktaşlı file bekçisi Fabricio, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi durumunda. Siyah-beyazlı ekibin ligde çıktığı 30 maçın tamamında görev alan İspanyol kaleci, ağlarında 25 gol gördü. Fabricio, ligde forma giydiği 30 maçın 11'inde ise rakiplere gol şansı tanımadı.