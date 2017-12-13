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Günün öne çıkan transfer haberleri

13.12.2017 - 12:29 | Güncelleme:

  • 1 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (13 Aralık)
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    CENGİZ ÜNDER'İN YENİ ADRESİ Mİ?

    Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, forma şansı bulamadığı için rahatsız.

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  • 2 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (13 Aralık)
    2 | 37

    İtalyan kulübü de oyuncunun forma şansı bulabilmesi adına kendisine gelen kiralama tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Roma'nın oyuncunun gideceği takımda sürekli olarak forma giymesini garanti altına almak istediği ve bu minvaldeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.

  • 3 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (13 Aralık)
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    CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDEKİ TAKIM

    Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen takımların başında Bundesliga ekiplerinden Freiburg geliyor. Alman ekibi, sezon başında Manchester City'nin Cengiz Ünder'i alması durumunda kiralık olarak verileceği kulüptü.

  • 4 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (13 Aralık)
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    Kadrosunda Çağlar Söyüncü'yü de barındıran Freiburg'un Cengiz Ünder'i de uzun süredir takip ettiği ve Roma'ya bu aşamada kiralama teklifini ilettiği aktarıldı. (Takvim)

     

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  • 5 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (13 Aralık)
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    GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

    Galatasaray'a Kwadwo Asamoah için Juventus’tan bir kez daha olumsuz yanıt geldi. 29 yaşındaki Ganalı sol beki Ocak ayındaki ara transfer döneminde Florya’ya getirmek isteyen G.Saray yönetimiyle pazarlık masasına oturmaktan kaçınan İtalyanlar’ın, Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah’la yeniden mukavele yapmayı planladığı ortaya çıktı. 

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