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İKNAYA ÇALIŞACAKLAR

Rumen oyuncunun beklentileri karşılayamaması üzerine Asamoah için bir kez daha girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, Juventus’a belirli bir bonservis bedeli de ödemeyi teklif etti. Ancak bu oyuncudan memnun olduklarını söyleyen İtalyanlar’ın, Asamoah’ı vermeyeceklerini bildirdikleri öğrenildi.