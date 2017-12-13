Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, forma şansı bulamadığı için rahatsız.
HABERİN DEVAMI
2
2|37
İtalyan kulübü de oyuncunun forma şansı bulabilmesi adına kendisine gelen kiralama tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Roma'nın oyuncunun gideceği takımda sürekli olarak forma giymesini garanti altına almak istediği ve bu minvaldeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.
3
3|37
CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDEKİ TAKIM
Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen takımların başında Bundesliga ekiplerinden Freiburg geliyor. Alman ekibi, sezon başında Manchester City'nin Cengiz Ünder'i alması durumunda kiralık olarak verileceği kulüptü.
4
4|37
Kadrosunda Çağlar Söyüncü'yü de barındıran Freiburg'un Cengiz Ünder'i de uzun süredir takip ettiği ve Roma'ya bu aşamada kiralama teklifini ilettiği aktarıldı. (Takvim)
HABERİN DEVAMI
5
5|37
GALATASARAY'A KÖTÜ HABER
Galatasaray'a Kwadwo Asamoah için Juventus’tan bir kez daha olumsuz yanıt geldi. 29 yaşındaki Ganalı sol beki Ocak ayındaki ara transfer döneminde Florya’ya getirmek isteyen G.Saray yönetimiyle pazarlık masasına oturmaktan kaçınan İtalyanlar’ın, Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah’la yeniden mukavele yapmayı planladığı ortaya çıktı.
6
6|37
Teknik direktör İgor Tudor’un alınmasını çok istediği yıldız sol bek, Ağustos ayı sonunda yapılan görüşmelerde G.Saray’ın cazip önerisini kabul etmişti. Ancak Juventus o dönemde son dakikada Galatasaray’ın teklifini kabul etmeyince, bu transfer suya düşmüş, yönetim de Tudor’un isteğiyle eski öğrencisi Latovlevici’yi getirmişti.
7
7|37
İKNAYA ÇALIŞACAKLAR
Rumen oyuncunun beklentileri karşılayamaması üzerine Asamoah için bir kez daha girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, Juventus’a belirli bir bonservis bedeli de ödemeyi teklif etti. Ancak bu oyuncudan memnun olduklarını söyleyen İtalyanlar’ın, Asamoah’ı vermeyeceklerini bildirdikleri öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
8
8|37
Sarı-Kırmızılılar, son çare olarak Asamoah’a kontratının bitmesine 6 ay kala imza attırmaya çalışarak, pazarlıklarda bunu koz olarak kullanmayı deneyecek. Ancak Ganalı oyuncunun transferinin sarpa sarması nedeniyle yönetim sol bek için alternatif arayışlarına başladı. (HT Spor)
9
9|37
ÜMİT ÖZAT BOMBAYI PATLATIYOR
Fenerbahçe, kontenjan sıkıntısını aşamazsa Eljif Elmas’a lisans çıkartamayacak. Bu durumda Makedon oyuncu, Süper Lig’den başka bir takıma kiralanacak.
10
10|37
Fenerbahçe’de yıllarca kaptanlık yapan ve şu anda Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat’ın Elmas’a talip olduğu iddia edildi. Özat’ın, genç oyuncuyu Aziz Yıldırım’dan bizzat isteyeceği öğrenildi. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
11
11|37
FİLİPE LUİS GERÇEKLERİ
Menajer Ahmet Bulut’un, “Filipe Luis Atletico Madrid’den ayrılmak istiyor” açıklamasına, Brezilyalı sol bek “Hepimiz bunun doğru olmadığını biliyoruz” cevabını verdi, ancak işin aslı farklı.
12
12|37
Galatasaraylı yöneticiler, bir süre önce Brezilyalı futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı ve bonservisi için Atletico Madrid’le pazarlık halinde. Atletico, 4.5 milyon Euro gibi bir talepte bulunurken, Galatasaray’ın son teklifi 2.5 milyon Euro civarında. (Fanatik)
13
13|37
DEMBA BA...
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana camianın çok sevdiği Demba Ba için yeniden girişimlere başlandı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Fikret Orman'ın Senegalli santrforu getirmek için kulübü Shanghai Shenhua ile bizzat görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
14
14|37
Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sene kiralanmasına rağmen sadece iki karşılaşmada faydalandığı Demba Ba'ya az süre vermesine rağmen çok memnun kaldığı ve yeniden kadroda görmek istediği kaydedildi.
15
15|37
Başkan Fikret Orman'ın Senegalli yıldızı bonservis bedeli ödemeden getirmek istediği için bu transferde zorluk yaşadığı kaydedildi. Çin temsilcisinin Beşiktaş'a 13 milyon euro ödeyerek kadroya kattığı Ba'dan ayağı kırıldıktan sonra hiç faydalanamadığı ve bu nedenle en azından zarardan kâr etmek istediği bildirildi.
16
16|37
Başkan Fikret Orman'ın, "Sezon sonuna kadar zaten onu kullanmayacaksınız. Kontratı bittikten sonra da Beşiktaş'a gelecek. Bu nedenle bize yardımcı olun. Bu işi böylece halledelim" diyerek Çin ekibinin temsilcilerini ikna etmeye çalıştığı belirtildi. (Akşam)
HABERİN DEVAMI
17
17|37
DONK'A TALİP ÇIKTI
Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.
18
18|37
Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, yeşil-beyazlılar'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade ediliyor. (Fotomaç)
19
19|37
ARDA TURAN'DA FLAŞ GELİŞME
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmayı planlayan Arda Turan'da flaş bir gelişme yaşandı.
HABERİN DEVAMI
20
20|37
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.
21
21|37
Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı! Milli yıldız da Türkiye'ye geldi.
22
22|37
Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
23
23|37
REAL'DEN PEPE SORUSU!
Devre arası için yeni bir stoper arayışına giren Real Madrid, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’le Pepe konusunda nabız yokladı.
24
24|37
Mendes, Türkiye’deki temsilcisi ve Pepe’nin menajeri Ahmet Bulut’u arayarak Pepe’nin durumunu sordu, “Pepe, Beşiktaş’ta nasıl? Mutlu mu, mutsuz mu?” dedi. Ahmet Bulut ise “Beşiktaş’ı tercih ettiği için çok mutlu. Beşiktaş zaten satmaz, futbolcu da bir yere gitmez” karşılığını verdi. (HT Spor)
25
25|37
STOPERE 2 ADAY
Trabzonspor'un devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcılarıyla bugüne kadar 10'un üzerinde oyuncuyu izlerken, özellikle stoper mevkii için yoğun bir çalışma yapılıyor.
HABERİN DEVAMI
26
26|37
Daha önce Polonyalı Pazdan'ı takip eden bordo-mavililer bu kez Panathinaikos'ta forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Moledo ile Marsilya'da forma giyen bir başka Brezilyalı savunma futbolcusu Doria'yı takibe aldı. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için 30 yaşındaki Moledo'nun bonservisi yüksek değil. (Fotomaç)
27
27|37
İLK AYRILIK!
Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Theo Bongonda takımdan ayrılma kararı aldı. Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda'da yönetime mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti.
28
28|37
Devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde Trabzonspor yönetiminin 21 yaşındaki sol kanat ile yollarını ayırması bekleniyor. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
29
29|37
FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ İSİMLER
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Josef’in yanına sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu alınması yönünde rapor verdi. Yönetim harekete geçti. Menajerlerden Fenerbahçe’ye bu bölge için, sözleşmesi bitecek futbolcu önerisi yağdı.
30
30|37
Thomasson: Aykut Kocaman’ın her zaman transferde önceliği Fransa Ligi olmuştur. Bu ligde Nantes forması giyen Adrien Thomasson da menajerlerin teklif ettiği isimlerden biri.
31
31|37
Ranieri’nin vazgeçilmezi olan 24 yaşındaki oyuncu her iki ayağını da kullanıyor, orta sahanın merkezinde, kanatlarda, hücuma ve savunmaya dönük her bölgede forma giyebiliyor.
HABERİN DEVAMI
32
32|37
Ayoub: Fenerbahçe’ye bir öneri de Hollanda’dan geldi. Ajax altyapısından yetişen, 5 senedir Utrecht A Takımı’nda görev yapan Yassin Ayoub, enerjik yapısı ve hızıyla ön plana çıkıyor.
33
33|37
23 yaşındaki Faslı oyuncu, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol ve 12 asistlik istatistikleriyle transferin gözdesi oldu. Utrecht, Ayoub’u takımda tutmayı başarsa da yeni sözleşme imzalatamadı.
34
34|37
Holzhauser: Austria Wien forması giyen Raphael Holzhauser, müthiş performansıyla lige damga vurdu. 24 yaşındaki oyuncu orta sahanın ortasında her bölgede oynayabiliyor.
HABERİN DEVAMI
35
35|37
Avusturyalı oyuncu, 1.93 m.’lik boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra etkili şutları ve paslarıyla göz dolduruyor. Holzhauser, bu sezon 29 resmi maçta 9 gol atıp 10 asist yaparak tam anlamıyla takımını sırtladı. (Fotomaç)
36
36|37
FENERBAHÇE'YE YENİ CARLOS
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sol bek pozisyonuna takviye yapmak istiyordu. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda rota Brezilya'ya döndü. Yönetimin gündeminde son olarak Santos forması giyen Ze Carlos yer alıyor.
37
37|37
Zeca olarak bilinen 23 yaşındaki futbolcu için girişimler başladı. Kulübü ile sözleşmesi bulunmasına rağmen anlaşmazlık yaşayan sol kanat oyuncusunun mukavelesini feshetmek üzere olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-lacivertli kulübün bu transferin üzerinde durduğu vurgulandı. (Skorer)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.