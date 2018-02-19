Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Kasımpaşa karşısında bu sezon ligde 6. kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, yaşadığı şampiyonlukların hiçbirinde bu kadar maç kaybetmedi.
Süper Lig'de 20 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunan Galatasaray, bu şampiyonluklarında en fazla 5 kez rakiplerine mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şampiyon olduğu sezonların 6'sında beşer, 5'inde dörder, 4'ünde üçer, 4'ünde ikişer ve birinde ise bir kez mağlubiyet yaşadı.
MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında gördü.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 11 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti.
TRABZONSPOR 7, FENERBAHÇE 6 MAĞLUBİYETLE ŞAMPİYON OLDU
Süper Lig'de en fazla mağlubiyetle şampiyonluk yaşayan takım Trabzonspor oldu.
Bordo-mavili takım, 1980-1981 sezonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Fenerbahçe ise 2000-2001, 2004-2005 ve 2013-2014 sezonlarında altışar mağlubiyetle şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.
LİG ŞAMPİYONLARI
Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 59 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1959
|Fenerbahçe
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1959-60
|Beşiktaş
|38
|29
|7
|2
|68
|15
|65
|1960-61
|Fenerbahçe
|38
|26
|9
|3
|81
|29
|61
|1961-62
|Galatasaray
|38
|23
|11
|4
|52
|18
|57
|1962-63
|Galatasaray
|22
|14
|7
|1
|54
|14
|35
|1963-64
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|55
|14
|53
|1964-65
|Fenerbahçe
|30
|18
|11
|1
|52
|13
|47
|1965-66
|Beşiktaş
|30
|20
|8
|2
|52
|16
|48
|1966-67
|Beşiktaş
|32
|16
|13
|3
|44
|15
|45
|1967-68
|Fenerbahçe
|32
|19
|11
|2
|38
|12
|49
|1968-69
|Galatasaray
|30
|19
|8
|3
|49
|14
|46
|1969-70
|Fenerbahçe
|30
|17
|10
|3
|31
|6
|44
|1970-71
|Galatasaray
|30
|17
|8
|5
|51
|18
|42
|1971-72
|Galatasaray
|30
|17
|8
|5
|34
|14
|42
|1972-73
|Galatasaray
|30
|19
|9
|2
|47
|12
|47
|1973-74
|Fenerbahçe
|30
|15
|13
|2
|39
|15
|43
|1974-75
|Fenerbahçe
|30
|15
|13
|2
|43
|18
|43
|1975-76
|Trabzonspor
|30
|17
|9
|4
|36
|14
|43
|1976-77
|Trabzonspor
|30
|18
|7
|5
|41
|12
|43
|1977-78
|Fenerbahçe
|30
|17
|8
|5
|48
|24
|42
|1978-79
|Trabzonspor
|30
|13
|16
|1
|34
|7
|42
|1979-80
|Trabzonspor
|30
|12
|15
|3
|25
|11
|39
|1980-81
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|41
|21
|39
|1981-82
|Beşiktaş
|30
|14
|16
|2
|38
|17
|44
|1982-83
|Fenerbahçe
|34
|18
|13
|3
|43
|20
|49
|1983-84
|Trabzonspor
|34
|18
|14
|2
|43
|14
|50
|1984-85
|Fenerbahçe
|34
|18
|14
|2
|65
|25
|50
|1985-86
|Beşiktaş
|36
|22
|12
|2
|65
|21
|56
|1986-87
|Galatasaray
|36
|23
|8
|5
|55
|24
|54
|1987-88
|Galatasaray
|38
|27
|9
|2
|86
|35
|90
|1988-89
|Fenerbahçe
|36
|29
|6
|1
|103
|27
|93
|1989-90
|Beşiktaş
|34
|23
|6
|5
|77
|20
|75
|1990-91
|Beşiktaş
|30
|20
|9
|1
|63
|24
|69
|1991-92
|Beşiktaş
|30
|23
|7
|0
|58
|20
|76
|1992-93
|Galatasaray
|30
|20
|6
|4
|74
|21
|66
|1993-94
|Galatasaray
|30
|22
|4
|4
|67
|28
|70
|1994-95
|Beşiktaş
|34
|24
|7
|3
|80
|26
|79
|1995-96
|Fenerbahçe
|34
|26
|6
|2
|68
|19
|84
|1996-97
|Galatasaray
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-98
|Galatasaray
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-99
|Galatasaray
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-00
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2000-01
|Fenerbahçe
|34
|24
|4
|6
|82
|39
|76
|2001-02
|Galatasaray
|34
|24
|6
|4
|75
|31
|78
|2002-03
|Beşiktaş
|34
|26
|7
|1
|63
|21
|85
|2003-04
|Fenerbahçe
|34
|23
|7
|4
|82
|41
|76
|2004-05
|Fenerbahçe
|34
|26
|2
|6
|77
|24
|80
|2005-06
|Galatasaray
|34
|26
|5
|3
|82
|34
|83
|2006-07
|Fenerbahçe
|34
|20
|10
|4
|65
|31
|70
|2007-08
|Galatasaray
|34
|24
|7
|3
|64
|23
|79
|2008-09
|Beşiktaş
|34
|21
|8
|5
|60
|30
|71
|2009-10
|Bursaspor
|34
|23
|6
|5
|65
|26
|75
|2010-11
|Fenerbahçe
|34
|26
|4
|4
|84
|34
|82
|2011-12
|Galatasaray
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-13
|Galatasaray
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-14
|Fenerbahçe
|34
|23
|5
|6
|74
|33
|74
|2014-15
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|60
|35
|77
|2015-16
|Beşiktaş
|34
|25
|4
|5
|75
|35
|79
|2016-17
|Beşiktaş
|34
|23
|8
|3
|73
|30
|77
Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, haberde değerlendirmeye alınmamıştır.
2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
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