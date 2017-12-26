Galatasaray - Bucaspor maçı için futboseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Süper Lig'de Pazar günü evinde Göztepe'yi ağırlayan ve 3-1 kazanan Galatasaray, devre arasına 3 puan alarak 2. sırada girdi. Galatasaray ile Bucaspor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında karşılaşacak. Peki Galatasaray - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

GALATASARAY - BUCASPOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasasaray, evinde Bucaspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merakla araştırılıyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

İki takım daha önce 2'si lig, biri kupa olmak üzere üç kere karşılaştı. Bu maçların 3'ünü de Galatasaray kazandı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Bucaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 9 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Bucaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 11 gol gördü.

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncu konumunda attıkları 2'şer golle Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş bulunuyor.

Bucaspor'da ise Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncu konumunda attığı 2 golle Deniz Pero bulunuyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna 5. turda Sivas Belediyespor'u eleyerek yükselmişti.

Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.

GALATASARAY'DA 6 FUTBOLCU BUCASPOR MAÇINDA YOK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bu akşam sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando izinli olduğu için bu maçta forma giymeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek devreye lider Başakşehir'in ardından 35 puanla ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi. Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam İzmir temsilcisi Bucaspor ile saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando özel izin alarak yeni yıl için ülkelerine gitti. Bu isimlerin Antalya'da yapılacak kampta takıma katılacakları bildirildi.

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