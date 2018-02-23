Spor Toto Süper Lig'de 44 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, ligde tam 8 haftadır galibiyet yüzü görmeyen 27 puanlı Bursaspor'u konuk ediyor. İki takımın ilk yarıdaki mücadelesinde yeşil-beyazlılar 1-0 öne geçmiş, ancak son 20 dakikada yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
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GALATASARAY - BURSASPOR
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
TD: Fatih Terim
BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, John Bostock, Josua, Stancu
TD: Paul Le Guen
SAAT: 20:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
STAT: Türk Telekom Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1
Kasımpaşa mağlubiyetiyle liderlik koltuğunu kaptıran Galatasaray'da tek hedef galibiyet! Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 30. haftada yine Kasımpaşa karşısında aldığı yenilgiden bu yana evinde oynadığı 17 maçta 15 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'ndaki son 13 lig maçında 12'sinde evinde 3 puan aldı.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU
Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.
LE GUEN SALLANIYOR!
Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, Galatasaray deplasmanında kabus serisine son vermek istiyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz hafta Timsah’ın evinde Evkur Yeni Malatyaspor’la berabere kalmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Paul Le Guen, "sonuna kadar savaşacağını” söylemiş, futbolcuların arasında istifasını isteyenlerin olmadığını ifade etmişti. Ancak İstanbul’dan da eli boş dönülmesi halinde koltuğu sallanan Paul Le Guen için ayrılık çanları çalmaya başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ
SOW YOK GROZAV CEZALI
Yeşil-beyazlı ekibin devre arasında Kardemir Karabükspor’dan transfer ettiği Gheorghe Grozav cezası nedeniyle Galatasaray önünde forma giyemeyecek. Dubai’deki tedavisinin ardından Bursa’ya dönen Moussa Sow ise iyileşmediği için kadroya alınmadı. Timsah’ta Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
SON GALİBİYETİ 2011-12'DE
Bursaspor'un Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor. Bursaspor, lig ve kupada rakibiyle oynadığı son 15 maçta galibiyete hasret kaldı. Son 3 puanını 2011-12 sezonundaki lig maçında evinde Batalla’nın golüyle 1-0 yenerek alan Bursaspor, daha sonra bir türlü şanssızlığını kıramadı. Bursa’nın deplasman karnesi ise oldukça kötü. İstanbul’da Galatasaray’a karşı 23 lig maçına çıkan Bursa, sadece 1 kez kazandı, 4 beraberlik aldı, 18 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
98. RANDEVU!
Galatasaray ile Bursaspor, bu maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.
TÜRK TELEKOM STADI
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