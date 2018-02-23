Spor Toto Süper Lig'de 44 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, ligde tam 8 haftadır galibiyet yüzü görmeyen 27 puanlı Bursaspor'u konuk ediyor. İki takımın ilk yarıdaki mücadelesinde yeşil-beyazlılar 1-0 öne geçmiş, ancak son 20 dakikada yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

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GALATASARAY - BURSASPOR

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

TD: Fatih Terim

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, John Bostock, Josua, Stancu

TD: Paul Le Guen

SAAT: 20:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

STAT: Türk Telekom Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

Kasımpaşa mağlubiyetiyle liderlik koltuğunu kaptıran Galatasaray'da tek hedef galibiyet! Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 30. haftada yine Kasımpaşa karşısında aldığı yenilgiden bu yana evinde oynadığı 17 maçta 15 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'ndaki son 13 lig maçında 12'sinde evinde 3 puan aldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Galatasaray'da kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Younes Belhanda, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Reges ile Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

MARIANO VE FEGHOULI SINIRDA Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 24. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında görev alamayacak.

LE GUEN SALLANIYOR!

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, Galatasaray deplasmanında kabus serisine son vermek istiyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz hafta Timsah’ın evinde Evkur Yeni Malatyaspor’la berabere kalmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Paul Le Guen, "sonuna kadar savaşacağını” söylemiş, futbolcuların arasında istifasını isteyenlerin olmadığını ifade etmişti. Ancak İstanbul’dan da eli boş dönülmesi halinde koltuğu sallanan Paul Le Guen için ayrılık çanları çalmaya başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SOW YOK GROZAV CEZALI

Yeşil-beyazlı ekibin devre arasında Kardemir Karabükspor’dan transfer ettiği Gheorghe Grozav cezası nedeniyle Galatasaray önünde forma giyemeyecek. Dubai’deki tedavisinin ardından Bursa’ya dönen Moussa Sow ise iyileşmediği için kadroya alınmadı. Timsah’ta Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ASLAN, İÇ SAHADA KRAL! Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde iç sahada 31 golle en çok gol atan takım konumunda. Galatasaray ayrıca iç sahada en çok puan toplayan takımlar arasında da zirvede. Sarı-kırmızılılar iç sahada bu sezon tam 31 puan topladı.

SON GALİBİYETİ 2011-12'DE

Bursaspor'un Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor. Bursaspor, lig ve kupada rakibiyle oynadığı son 15 maçta galibiyete hasret kaldı. Son 3 puanını 2011-12 sezonundaki lig maçında evinde Batalla’nın golüyle 1-0 yenerek alan Bursaspor, daha sonra bir türlü şanssızlığını kıramadı. Bursa’nın deplasman karnesi ise oldukça kötü. İstanbul’da Galatasaray’a karşı 23 lig maçına çıkan Bursa, sadece 1 kez kazandı, 4 beraberlik aldı, 18 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

98. RANDEVU!

Galatasaray ile Bursaspor, bu maçla lig tarihinde 98. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 36 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 113 gol attı, kalesinde 33 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-1 galip geldi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.

TÜRK TELEKOM STADI

