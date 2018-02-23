Spor Toto Süper Lig’de önceki hafta oynanan Antalyaspor maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerek, Kasımpaşa önünde arkadaşlarını yalnız bırakan Younes Belhanda’yı hırs bastı. Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre gereksiz kartı nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in tepkisini çeken Faslı yıldız, bugün oynanacak Bursaspor karşılaşmasında 11’de forma giyecek. Belhanda iyi futbol ortaya koyup kendisini affettirmeye çalışacak. Fatih Terim’in takımın başına gelmesiyle birlikte, olumsuz performansı yüzünden önce yedek kalan, daha sonra hocasının gözüne girerek formayı geri alan yıldız oyuncu, son haftalardaki futbolu ile beğeni toplamıştı.

PAŞA ÖNÜNDE YOKLUĞU ARANDI

Ancak antalya maçında rakibinin tahriklerine kapılarak kart gören, daha sonra da yaptığı gereksiz itirazla kırmızı kartla oyun dışı kalarak Kasımpaşa maçını tribünden izleyen Belhanda’ya, kaybedilen bu maçta büyük ihtiyaç duyulmuştu. İdmanlarda oldukça istekli gözüken Belhanda, bugünkü Bursa maçında takımının ataklarına yön verecek.

MARIANO 11'E DÖNÜYOR

TeKNiK direktör Fatih Terim’in, sağ bekte yedeğe çektiği Mariano’ya Bursaspor karşısında yeniden 11’de görev vermesi bekleniyor. Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında şans verdiği Norveçli Linnes’i kulübeye çekecek olan Terim, bu bölgede yeniden Brezilyalı yıldızı sahaya sürecek. Öte yandan Galatasaray’da Mariano ve Feghouli kart sınırında bulunuyor.