Galatasaray ile Bursapsor karşı karşıya geliyor. Galatasaray evinde güzel... Türk Telekom Stadı’nda son yenilgisini geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa önünde alan Cimbom, daha sonra çıktığı 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlikle elde etti. Galatasaray, evinde son 13 lig maçının 12’sinde 3 puan aldı. Galatasaray, ligin 23. haftasında Bursaspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Galatasaray - Bursaspor maçı hakkında tüm detaylar...

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23. haftası Galatasaray - Bursaspor maçı ile açılıyor. Galatasaray, Bursaspor'u evinde konuk edecek. Galatasaray - Bursaspor maçı 23 Şubat yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

GALATASARAY - BURSASPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar (Hakan), Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Bursaspor: Harun Tekin, Abdullahi Shehu, Titi, William T.Ekong, Aziz Behich, Mikel Agu, John Bostock, Jires Kembo-Ekoko, Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Bogdan Stancu

BELHANDA'NIN 'AF' MAÇI

Süper Lig’de önceki hafta oynanan antalyaspor maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerek, Kasımpaşa önünde arkadaşlarını yalnız bırakan younes Belhanda’yı hırs bastı. Gereksiz kartı nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in tepkisini çeken Faslı yıldız, bugün oynanacak Bursaspor karşılaşmasında 11’de forma giyecek. Belhanda iyi futbol ortaya koyup kendisini affettirmeye çalışacak. Fatih Terim’in takımın başına gelmesiyle birlikte, olumsuz performansı yüzünden önce yedek kalan, daha sonra hocasının gözüne girerek formayı geri alan yıldız oyuncu, son haftalardaki futbolu ile beğeni toplamıştı.

PAŞA ÖNÜNDE YOKLUĞU ARANDI

ancak antalya maçında rakibinin tahriklerine kapılarak kart gören, daha sonra da yaptığı gereksiz itirazla kırmızı kartla oyun dışı kalarak Kasımpaşa maçını tribünden izleyen Belhanda’ya, kaybedilen bu maçta büyük ihtiyaç duyulmuştu. İdmanlarda oldukça istekli gözüken Belhanda, bugünkü Bursa maçında takımının ataklarına yön verecek.

MARİANO 11'E DÖNÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim’in, sağ bekte yedeğe çektiği Mariano’ya Bursaspor karşısında yeniden 11’de görev vermesi bekleniyor. Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında şans verdiği Norveçli Linnes’i kulübeye çekecek olan Terim, bu bölgede yeniden Brezilyalı yıldızı sahaya sürecek. Öte yandan Galatasaray’da Mariano ve Feghouli kart sınırında bulunuyor.

FERNANDO TAKIMLA ÇALIŞTI

Cimbom'da iyileşen ve önceki günkü antrenmanın ilk bölümüne katılan Fernando, dün akşamki idmanın tamamında takımla çalıştı. Sakat olan Denayer ise fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu yaptı.

LE GUEN SALLANIYOR!

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, Galatasaray deplasmanında kabus serisine son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta Timsah’ın evinde Evkur yeni Malatyaspor’la berabere kalmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Teknik direktör Paul Le Guen, “sonuna kadar savaşacağını” söylemiş, futbolcuların arasında istifasını isteyenlerin olmadığını ifade etmişti. ancak İstanbul’dan da eli boş dönülmesi halinde koltuğu sallanan Paul Le Guen için ayrılık çanları çalmaya başlayacak.

ASLAN'I İSTANBUL'DA 1 KEZ MAĞLUP ETTİ

Yeşil-Beyazlı ekibin Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor. Bursaspor, lig ve kupada rakibiyle oynadığı son 15 maçta galibiyete hasret kaldı. Son 3 puanını 2011-12 sezonundaki lig maçında evinde Batalla’nın golüyle1-0 yenerek alan Bursaspor, daha sonra bir türlü şanssızlığını kıramadı. Bursa’nın deplasman karnesi ise oldukça kötü. İstanbul’da Galatasaray’a karşı 23 lig maçına çıkan Bursa, sadece 1 kez kazandı, 4 beraberlik aldı, 18 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

SOW YOK GROZAV CEZALI

Yeşil-Beyazlı ekibin devre arasında Kardemir Karabükspor’dan transfer ettiği Gheorghe Grozav cezası nedeniyle Galatasaray önünde forma giyemeyecek. Dubai’deki tedavisinin ardından Bursa’ya dönen Moussa Sow ise iyileşmediği için kadroya alınmadı. Timsah’ta Kubilay Kanatsızkuş ve emre Taşdemir ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.