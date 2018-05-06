Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Galatasaray, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 yenildi.

Bu sonuçla İtalyan ekibi organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ilk gününde ev sahibi CSM Volei Alba'ya 3-1 yenilmesinin ardından son maçında da kaybeden Galatasaray ise Dörtlü Final'i dördüncü olarak tamamladı.

Tarihinde ikinci kez Dörtlü Final oynayan sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine İstanbul'da ev sahipliği yapmış, o organizasyonu da yine 4. olarak bitirmişti.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Imoco Volley, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. File üstünde etkili olmayı sürdüren İtalyan ekibi, ikinci teknik molaya ise 16-8 üstün ulaştı. Galatasaray rakibine karşı direnç gösteremezken, Imoco Volley ilk seti 25-17 kazandı.

İkinci sette oyunun kontrolünü elinde tutan Imoco Volley, ilk teknik malaya 8-6 önde gelen taraf oldu. İyi savunma yapan, hücumlarda ise Bricio Ramos ve Fabris ile skor üreten İtalyan ekibi, ikinci teknik molaya 16-10 üstün ulaştı. Imoco Volley, rahat bir oyunla seti 25-18 galip tamamlayarak 2-0 üstünlük yakaladı.

Galatasaray, üçüncü sette direncini artırırken, file önünde başarılı bir oyun sergileyip ilk teknik molaya 8-7 önde geldi. Rabadzhieva ve Nursevil Aydınlar'ın skorer oyunuyla ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, ikinci teknik molayı da 16-14 üstün geçti. Ancak son bölümde Fabricio Ramos'un smaç sayılarıyla üstünlüğü ele alan Imoco Volley, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

NESLİHAN DEMİR GÜLER VE SEDA ASLANYÜREK BIRAKTI

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda voleybol kariyerlerini bu maçla birlikte noktalayan Neslihan Demir Güler ile Seda Aslanyürek, müsabaka sonunda arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı.

GALATASARAY: 0 - IMOCO VOLLEY: 3



SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Stephan Grieder (İsviçre), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

GALATASARAY: Jack, Nursevil Aydınlar, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Seda Aslanyürek, Aslı Kalaç, Bihter Dumanoğlu)

IMOCO VOLLEY: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hill, Danesi, Wolosz (Re Gennaro, De Kruijf, Cella, Fiori)

SETLER: 17-25, 18-25, 20-25

SÜRE: 76 dakika (26,25,25)