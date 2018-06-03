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Maicon’un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu 3 oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim, böylece hem UEFA’nın ‘Sattığın kadar oyuncu al’ yaptırımına uymak hem de toplamda bonuslar hariç yıllık net olarak 9.4 milyon Euro ödenen oyunculardan kurtularak maaş bütçesinde yer açmanın hesaplarını yapıyor.