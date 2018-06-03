Şampiyonlukla tamamlanan sezonda zaman zaman ön plana çıkarak önemli işler yapan Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Maicon, maliyet-performans değerlendirmesinin ardından yeterli görülmeyince satış listesine konuldu.
Teknik Direktör Fatih Terim’in bu üç oyuncu için “Teklif gelirse satalım, yerlerine Şampiyonlar Ligi’nde bize daha çok verim sağlayacak isimleri alalım” şeklinde rapor verdiği öğrenildi.
İSTİKRARI YAKALAYAMADILAR
Geçtiğimiz sezonun başında transfer olan üç yıldız, genel olarak ilk 11’in değişilmez isimlerinden olmalarına rağmen çoğu maçta gösterdikleri vasat performansla sınıfta kaldı.
Göreve geldikten hemen sonra Belhanda’yı birkaç maç kulübede oturtan Fatih Terim, daha sonra ise yokluktan dolayı Faslı yıldızı forvet arkası oynatmak yerine orta göbeğe çekince biraz olsun verim almıştı.
Feghouli’nin de sağ kanatta bir maç iyi oynayıp 3 maç varlık gösterememesi nedeniyle elden çıkarılması yönünde karar alındı.
YILLIK MAAŞLARI 9.4 MİLYON EURO
Fatih Terim, stoperde ise son haftalarda gözünden düşen Maicon’un yerine daha iyi bir savunmacı alınmasını istiyor.
Maicon’un gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu 3 oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim, böylece hem UEFA’nın ‘Sattığın kadar oyuncu al’ yaptırımına uymak hem de toplamda bonuslar hariç yıllık net olarak 9.4 milyon Euro ödenen oyunculardan kurtularak maaş bütçesinde yer açmanın hesaplarını yapıyor.
Fatih Terim geldikten sonra coşan Garry Rodrigues’in durumu satış kararı çıkan Belhanda, Maicon ve Feghouli’den biraz farklı...
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Yeşil Burun Adalı yıldızı kadroda tutmak istiyor.
Ancak UEFA’dan gelecek kısıtlama nedeniyle eli kolu bağlanan Sarı-Kırmızılılar, cazip bir öneri gelmesi halinde Rodrigues’i de satıp transfer için hamle şansını artırmayı planlıyor.
28 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro’ya yaklaşacak tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.
UEFA KARARI 8 HAZİRAN’A KALDI
Finansal Fair Play nedeniyle göreve geldikten sonra UEFA yetkililerine sunum yapan başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Avrupa’dan men kararı gelmeyeceğini müjdelemişti.
Dört yıllık kısıtlama konusunda ana konularda anlaşan taraflar, detayları da karara bağlayacak.
UEFA’nın, Galatasaray’la ilgili kararını 8 Haziran Cuma günü açıklaması bekleniyor.
Transferde rota da bu kararın ardından netleşecek.
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