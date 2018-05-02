Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapılan idmanın ana bölümünde sınırlı alanda 10'a 10 dayanıklılık arttırıcı çalışma gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.



Sakatlıkları bulunan Mariano Ferreira Filho ile Ryan Donk'un tedavilerine devam edildi.

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