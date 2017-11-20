Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kapma çalışması ile başladıkları idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.