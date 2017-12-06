Galatasaray'da Ayhan Akman'ın burnu kırıldı

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman'ın burnunun kırıldığı ve ameliyat edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Önceki gün yapılan antrenmanda aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi." denildi.

Ayhan Akman için geçmiş olsun mesajının yer aldığı açıklamada, "Sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'in Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde yapılan operasyonun ardından durumu iyi olan Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.