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Galatasaray'ın menfaatlerinin daha önemli olduğunu dile getiren Terim, "Galatasaray'ın menfaatleri, bizim ve oyuncuların menfaatlerinden önce gelir. Muhakkak ki duygusalız ancak kulübümüz için bir faydası olacaksa kararımı mantığımla veririm. Bunla paralel olarak şunu söyleyebilirim, eksiğimiz olduğu belli ancak tüm takım herhangi bir alacağını ödemezken transfer yapmayı da uygun görmüyorum açıkçası."