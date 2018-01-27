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Bu rakam Galatasaray için rekor demek... Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro'ya alınan Ndiaye'den 8.5 milyon euro kar elde edecek olan yeni yönetim 25 maç sayısına ulaşamayacak oyuncu için 1.5 milyon euro bonus ödemekten de kurtulacak.