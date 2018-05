Galatasaray Kulübünde 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda aday olan 4 kişiden biri olan Ozan Korkut, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkanlık yarışında Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ali Fatinoğlu'yla yarışacak olan Korkut, eleştirilere sert yanıt verdi! Ozan Korkut röportajı şöyle:

Aday olmaya ne zaman karar verdiniz?

- Ekip olarak yaklaşık 2.5 senedir çalışıyoruz. Gidişattan memnun olmayan ve Galatasaray’ın potansiyelinin hak ettiği şekilde kullanılmadığını, yanlış bir yönetim anlayışıyla yönetildiğini düşünen ve ortak paydası Galatasaray aşkı olan arkadaşlarla çalışıyoruz. Ocaktaki erken seçimde ne yapmamız gerektiğini camiamızın büyükleriyle görüştük. Kendilerinin sorumluluk alması konusunda ricada bulunduk ve bizlerin her türlü desteği vereceğinin yazılı mektup halinde taahhütünü verdik. Bu seçime hazırlandığımız için aday olduk.





"OY BÖLER SÖYLEMİ BANA ETİK GELMİYOR"

Önceki seçimde Mustafa Cengiz’e destek veren Burak Elmas’ın sizin tarafınıza geçmesi dikkat çekti. Camia içerisinde Mustafa Cengiz’in oylarını böldüğünüz de konuşuluyor. Siz de bu düşüncede misiniz?



- Galatasaray’da herhangi bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Burada herkes Galatasaraylı ve her ekipte dostlarımız var. Fikir ayrılıklarının olması Galatasaray ortamında doğaldır. Burak kardeşim için de aynısı geçerlidir. kimsenin oyunu bölelim diye seçime girmedik. Onun oy potansiyeli şudur, bu ekibinki budur diye bir hesap içerisinde değiliz, bunları da doğru bulmuyoruz. Burada önemli olan Galatasaray vizyonunun ne olduğudur. İnsanlar, Galatasaray vizyonunu tercih etmeli... Genel kurul üyeleri en gördükleri başkan adayını mutlaka iyi şekilde değerlendirip ona göre kullanacaklardır. ‘Oy böler’ gibi söylemlerle bir pranga vurulması bana etik gelmiyor.

"İTTİFAKI DÜŞÜNMEDİK"

Mustafa Cengiz’le bir ittifak cağınız ancak son anda iptal olduğu iddia edildi. Mustafa Cengiz, geçen günlerde bizimle yaptığı röportajda kendisinden sadece koltuk sayısı istendiğini isim vermeden söylemişti. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?

- Bizim herhangi bir başkan adayıyla görüşmek için asla bir girişimimiz olmadı. Mustafa başkana daha önce destek olmuş ekip arkadaşları tarafından bize bir davet geldi. Biz de Galatasaray menfaatleri çerçevesinde herkesle her yerde konuşuruz. Böyle bir davet olunca tabii ki kabul ettik. Benim Mustafa başkanla herhangi bir görüşmem de olmadı. Yoğunluğumdan dolayı sevgili Adnan Öztürk ağabeyimden beni temsil etmesini istedim. O görüşmeye kendisi gitti ve döndüğünde de ortak noktanın görülemediği oldu ve görüşmeler bu şekilde bitti. Mustafa başkana ya da Dursun başkanla herhangi bir görüşme talebimiz olmadı. Galatasaray sevgisi ve terbiyesi gereğince her türlü şeyi dinleriz. Seçimden sonra da kazansak da kazanamasak da her zaman fikir alışverişinde bulunacağız. Ancak bu bir sandalye pazarlığı şeklinde asla olmayacaktır.

"FATİH HOCAYI, SEÇİM MALZEMESİ YAPMAM"

Fatih hoca göreve gelirken hep yönetimlerin desteğiyle geliyor. Ancak daha sonra ayrılıklar kötü oluyor. Sizin hocayla ilgili görüşünüz nedir?

- Fatih Terim hoca gibi önemli bir ismin seçim malzemesi gibi ön plana çıkarılıp konuşulmasını istemiyorum. Şampiyonluğa giden bir takımımız var. Bu noktada dikkat dağılmasını istemiyoruz. Bu konuyu inşallah şampiyonluk alındıktan sonra detaylı şekilde konuşuruz.

"FİNANS KONUSUNDA UZMAN EKİBİMİZ VAR"

Haziranda 125, yaz sonuna kadar da 300 milyon Tl’lik bir ödeme yapılması gerekiyor. Siz başkan olursanız bu mali şarlarda bu parayı nasıl ödemeyi planlıyorsunuz?

- Ekibimde 4 tane global finans konusunda uzman ve toplamda 10 milyar Euro’nun üzerinde finansman yapmış, ana işi bu olan arkadaşlarımız var. Bunların hepsine hazırlıklıyız. Hiçbir adayın bunları öngörmeden aday olacağını zaten düşünemiyorum. Ayrıca UEFA sürecini de yakından takip ediyoruz. Galatasaray menfaatleri gereği ne gerekiyorsa onu yapacağız.

"ADA MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Projeleriniz neler?

- Projelerimizi şampiyonluktan sonraya bırakıyoruz. Şampiyonluk sonrası detaylı konuşuruz. Ada konusunda ise 1 günlük bir sorun değil. Analiz ettik hukuki açıdan... Ekibimde 10 senedir bu konuyu takip edenler var. Konuyu net biliyoruz. Seçilirsek çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim de orayı o şekilde görmek tüylerimizi diken diken ediyor.

Medya şirketiniz var. Bir spor kulübünün en büyük gelirlerinde biri de sponsorluk... Galatasaray’a sponsor anlamında ne gibi katkılar vereceksiniz?

- Kulübümüzde bugüne kadar sponsorlara bir iş ortağı şeklinde bakılmadığını görüyoruz. Sponsorları sadece bir reklam veren gibi bir defa kulübümüze para verip de devamını getirmeyen firmalar gözüyle değerlendiremeyiz. Hepsinin değerini bilmeliyiz ve onlarla proje geliştirmeliyiz. Onlarla oturup Galatasaray markasına verdikleri katkının karşılığını verip daha büyük projeler hakkında konuşacağız. Öngörülmeyen gelirler sağlama hedefindeyiz.

"BORCU HEMEN KAPATIRIM' SÖZÜ, DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray’ın 1.1 milyar Tl gibi bir borcu var. Bu borcu kapatabileceğinizi düşünüyor musunuz?

- Şu anda hem kısa hem orta hem de uzun dönem planlamalarımız var. Galatasaray’da 3 senelik bir yönetim seçilecek. 3 sene içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önceliğimiz faaliyet zararından faaliyet kârına geçen bir yapı oluşturmak. Bununla beraber de borcu kapatacak bir finansal yapı kurmak istiyoruz. Bazı insanların ‘2 sene içinde borcu kapatıp kulübü artıya geçireceğim’ sözlerini çok doğru bulmuyorum.





"ÖZTÜRK'ÜN OLMASI GURUR VERİCİ"

Aslında başkan adayı olması beklenen adnan Öztürk’ün aday olmayıp sizi desteklemesi camia içerisinde dedikodulara sebep oluyor. Bu konu sizi rahatsız ediyor mu?



- Adnan Öztürk gibi güçlü bir ismin listemizde olmasından gurur duyuyorum. Sadece o değil ekibimizdeki 15 kişi de pırlanta gibi ve çok başarılı isimler... Aynı şekilde denetim, disiplin ve sicil kurulundaki arkadaşlarımızın ortak katkısı olacak.

"ÖZBEK SEÇİLİRSE SAYGI DUYARIZ"

2.5 yıldız beğenmediğinizi söylediğiniz dursun Özbek’in yeniden başkan olmaması için son ana kadar Mustafa Cengiz’le bir anlaşma ve seçimden çekilme söz konusu olur mu?

- Olamaz. Galatasaray’da en önemli olan genel kurul üyelerinin ne düşündüğüdür. Galatasaray’ın sahibi onlardır. Ozan Korkut, Dursun Özbek, Mustafa Cengiz veya bir başkası değildir. Ben Dursun başkanımla ilgili, ‘Seçilirse şöyle olur, böyle olur’ senaryolarını yanlış buluyorum. Kendisi kulübümüzde başkanlık yapmış bir ağabeyimizdir. Aday olmak en doğal hakkıdır. Genel kurul da onu seçerse hepimiz saygı duyacağız. Genel kurulun kararını seçim hamleleriyle etkilemeye çalışmak ne bize ne de bir başka Galatasaraylı’ya yakışmaz. M

Mustafa Cengiz bize verdiği röportajda, ‘Dursun Özbek’in yerinde olsam aday olmam’ demişti. Siz buna ne dersiniz?

- Dursun Özbek’in başkanlık dönemindeki kararlarında iyi niyetli olduğuna yüzde 100 eminim... Yapmış olduklarını, sonuçlarını doğru bulmuyorum ama kendisini bu seviyede Mustafa başkanın yapmış olduğu tarzda eleştireceğim anlamına gelmez.

MOTOSİKLET SEVDALISI, ROCK GRUBU VAR!

★ Basketbolda Euroleague A lisansını almak istiyoruz. 3 senede 15 milyon Euro gibi bir bütçeyle Euroleague’de kalıcı olunabilir.

★ Motosiklet bana özgürlük veriyor. Şehir trafiğinden kaçıp ormanda ya da dağlarda kullanmak kafamı dağıtmama yardımcı oluyor. Faydalı bulup, keyif alıyorum.

★ Müzik ise basketboldan sonra hayatımda en keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Hard Rock ve Rock müzik dinliyorum. Hatta bir de grubumuz var, onun adı da Dragon... Bazen belli yerlerde de sahne alıyoruz. Elektro gitar çalıp hem de solistlik yapıyorum.

★ 9-10 yaşlarımda da Galatasaray basketbol okuluyla basketbol maceram başladı. SarıKırmızı renkler tam anlamıyla çocukluk aşkımdı. Genç yaş takımlarından A takıma kadar yükseldim.